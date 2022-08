Phế liệu Huy Lộc Phát chuyên thu mua phế liệu đồng toàn miền Nam

(PR) - Công ty phế liệu Huy Lộc Phát chuyên thu mua phế liệu đồng giá cao hơn so với thị trường phế liệu hiện này. thường xuyên cập nhật bảng giá thu mua đồng mới nhất trên bài viết này để quý khách có nhu cầu bán đồng thao khảo nhanh nhất.

Tìm hiểu phế liệu đồng là gì?

Đồng là một trong những loại kim loại được phát hiện cũng như được sử dụng ngay từ những năm đầu tiên của lịch sử loài người. Cho đến ngày nay, kim loại này vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó có mặt trong hầu hết các hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt của chúng ta. Ngày nay, chúng thường có mặt trong các loại dây điện, viễn thông, các thiết bị điện tử,…

Sau khi chúng không còn sử dụng được nữa thì có thể tách và bán phần đồng ấy cho các cơ sở thu mua phế liệu đồng. Tại đây, đồng phế liệu sẽ được đem đi tái chế và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Mặc dù, hầu hết đồng phế liệu không phải là dạng đồng nguyên chất. Nó chỉ là dạng hợp kim của đồng. Tuy nhiên nó vẫn có giá trị rất cao.

Cập nhật bảng giá thu mua phế liệu đồng mới nhất hôm nay

Phế liệu đồng có giá mua bị giới hạn vào khá cao so với các loại kim lại khác. Do nó có tính ứng dụng rộng rãi sau quá trình tái chế. Nhưng lại rất khó đưa ra mức giá cụ thể về phế liệu đồng do nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hãy cùng Huy Lộc Phát cập nhật bảng giá đồng phế liệu mỗi ngày qua thông tin bên dưới:

Phân loại đồng phế liệu phổ biến hiện nay

Trên thị trường, thu gom mua phế liệu đồng thường được phân thành 3 loại chính căn cứ trên chất lượng, tỷ lệ đồng nguyên chất có trong phế liệu bao gồm: Đồng phế liệu loại I, Đồng phế liệu loại II, Đồng phế liệu loại III. Đặc điểm về từng loại cụ thể như sau:

Phế liệu đồng loại I

Dạng hợp chất có tỷ lệ đồng nguyên chất cao, loại đồng được thu mua với mức giá cao nhất thị trường. Phế liệu đồng loại I không bị pha lẫn tạp chất kim loại khác, vẫn đảm bảo được khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt sau tái chế.

Có nguồn gốc từ dây cáp lớn được sử dụng trong ngành điện tử, viễn thông. Khi thu mua đồng phế liệu, tùy theo khối lượng, đồng có thể phân cắt thành nhiều đoạn khác nhau để tiện vận chuyển hoặc theo cuộn lõi dây.

Phế liệu đồng loại II

Vẫn giữ được mức độ tinh khiết của đồng nguyên chất, nhưng tỷ trọng không cao. Phế liệu đồng loại II vốn đã bị pha trộn một ít tạp chất hoặc kim loại hợp kim khác.

Loại này thường được sản xuất ở dạng sợi, ứng dụng để làm dây điện trong motor hoặc các vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Giá trị thu gom mua phế liệu đồng ở mức trung bình, thấp hơn loại I.

Phế liệu đồng loại III

Phế liệu đồng loại 3 còn được gọi với cái tên thân thuộc hơn là đồng vàng, đồng đỏ. Loại này có giá trị kinh tế thấp vì đã bị oxy hóa khá nhiều, chứa tỷ lệ đồng nguyên chất không cao. Phần lớn đồng vàng và đồng đỏ tồn tại dưới dạng miếng, thành phần cấu tạo có thêm các hợp chất Bazơ.

Lý do bạn nên chọn đơn vị mua phế liệu đồng giá cao – Huy Lộc Phát

Ngay từ khi thành lập, đơn vị của chúng tôi đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ. Có tới 99% khách hàng tin tưởng, hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Tất cả là nhờ những ưu điểm mà hiếm đơn vị nào đáp ứng được:

Thu mua phế liệu đồng giá cao nhất.

Chúng tôi đảm bảo mức giá thu mua đồng phế liệu luôn ở mức cao so với thị trường. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi sẽ không có tình trạng ép giá.

Thu mua đồng phế liệu các loại.

Đồng phế liệu loại 1: dây cáp điện có đường kính > 2mm.

Đồng phế liệu loại 2: dây cáp điện, dây tráng men.

Đồng phế liệu loại 3: dây điện thoại, các vật phẩm bằng đồng…

Thu mua không giới hạn khối lượng, khoảng cách địa lý.

Dù là ở bất cứ đâu, số lượng phế liệu đồng ít hay nhiều, chúng tôi cũng sẵn sàng phục vụ bạn. Sở hữu nhiều xe trọng tải lớn, chúng tôi không ngại di chuyển đến những nơi cách xa đơn vị.

Thanh toán ngay sau khi thu mua.

Ngay sau khi hoàn tất quá trình mua phế liệu đồng, bạn sẽ được thanh toán nhanh chóng trong vòng một nốt nhạc. Đảm bảo bạn không cần đợi chờ lâu để cầm tiền về tay. Đặc biệt, đơn vị thu mua đồng phế liệu giá cao của chúng tôi còn đem đến nhiều ưu đãi. Khách hàng lâu dài, cá nhân giới thiệu dịch vụ sẽ được hưởng % hoa hồng hậu hĩnh.

Quy trình của công ty thu mua phế liệu đồng tại Huy Lộc Phát

Nhằm thể hiện sự chuyên nghiệp, uy tín của mình, Huy Lộc Phát đã thiết kế 1 quy trình làm việc khoa học với 5 bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin cần mua phế liệu đồng

Khi bạn có nhu cầu bán phế liệu đồng các loại, hãy nhấc máy và gọi cho chúng tôi theo số hotline 0975 818 691. Đội ngũ nhân viên của Huy Lộc Phát sẽ nhanh chóng tiếp nhận thông tin và phản hồi lại cho Quý khách.

Bước 2: Khảo sát chất lượng kim loại đồng

Tiếp đến nhân viên của công ty Huy Lộc Phát chúng tôi sẽ khảo sát số lượng và chất lượng đồng phế liệu qua điện thoại. Đồng thời cử nhân viên có trình độ, kinh nghiệm đến tận nơi để phân loại.

Bước 3: Đưa ra mức giá thu mua đồng

Sau khi phân loại phế liệu, nhân viên của chúng tôi sẽ đề ra mức giá hợp lý cho khách hàng. Mức giá đảm bảo cạnh tranh trên thị trường. Không có tình trạng ép giá người bán. Nếu khách hàng đồng ý mới tiến hành lập hợp đồng thu mua phế liệu.

Bước 4: Tiến hành thu mua đồng

Nhân viên Sơn Báu sẽ cử người thu mua cũng như máy móc, phương tiện chuyên dụng đến để tiến hành thu mua vận chuyển phế liệu. Với quy trình diễn ra nhanh, gọn. Đảm bảo thu mua sẽ vệ sinh sạch sẽ không gian sạch sẽ cho Quý khách.

Bước 5: Thanh toán cho khách hàng sau bán đồng

Sau khi kết thúc quá trình thu mua, nhân viên sẽ tiến hành thanh toán cho khách hàng với mức giá đã được thỏa thuận. Công ty chúng tôi ưu tiên cho khách hàng được lựa chọn hình thức thay toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Địa chỉ thu mua phế liệu đồng số lượng lớn uy tín – Huy Lộc Phát

Huy Lộc Phát là đơn vị thu mua phế liệu lớn có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động luôn là sự lựa chọn số 1 của các doanh nghiệp, cá nhân khi có nhu cầu muốn bán hoặc thanh lý phế liệu. Những công ty này luôn thu mua phế liệu với mức giá cao, không thông qua trung gian, cùng với quy trình làm việc chuyên nghiệp, uy tín.

Khách hàng đang có nhu cầu tìm địa chỉ thu mua phế liệu nhôm số lượng lớn, đồng, sắt, nhựa, inox với số lượng lớn và giá cao thì vui lòng liên hệ đến công ty Phế liệu Huy Lộc Phát của chúng tôi. Tại đây, chúng tôi có phương tiện vận chuyển, sẵn sàng đến tận nơi để thu mua. Khách hàng có nhu cầu chỉ cần nhấc máy và lên hệ đến số điện thoại 0901.304.700 – 0972.700.828. hoặc gmail: phelieulocphat@gmail.com. Phế Liệu Huy Lộc Phát rất mong được phục vụ quý khách.

CÔNG TY TNHH THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO HUY LỘC PHÁT

Trụ sở chính: 225 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh: 315 Phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 0901 304 700 – 0972 700 828

Gmail: phelieulocphat@gmail.com

Website: www.phelieugiacaouytin.com

- www.thumuaphelieumanhnhat.com - www.phelieumiennam.net

- www.thumuaphelieu24h.com - www.thumuaphelieubinhduong.vn