Phố cổ Hội An ở đâu? Du lịch Hội An công ty nào tổ chức tốt?

(PR) - Giữa cuộc sống xô bồ và hối hả, giây phút được lạc bước trên phố cổ Hội An thật khiến tâm hồn con người ta thư thái và bình yên. Không chỉ chứa đựng nhiều giá trị văn hóa lâu đời mà Hội An còn là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh. Bạn có tò mò muốn biết phố cổ Hội An ở đâu và có điều gì thú vị đang chờ bạn khám phá?

Phố cổ Hội An ở đâu?

Thành phố Hội An chia làm 2 khu là khu phố cổ Hội An và phần còn lại. Nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam, phố cổ Hội An cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam. Về vị trí, khu phố cổ thuộc địa phận của phường Minh An với diện tích khoảng 2km². Phố cổ Hội An nằm trên các trục đường chính sát với bờ sông như đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Lợi,...

Không giống với vẻ ồn ào và náo nhiệt ở những địa điểm du lịch khác, phố cổ Hội An mang trên mình vẻ đẹp cổ kính và trầm mặc, cứ thế nhẹ nhàng khiến du khách vấn vương. Khu phố đã có tuổi đời lên đến 400 năm nổi bật với kiến trúc ngôi nhà mái ngói tường vàng đặc trưng cùng những chiếc đèn lồng đủ màu sắc luôn sáng rực mỗi khi hoàng hôn xuống.

Phố cổ Hội An - một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất hành tinh

Đến Hội An, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua cây cầu xuất hiện trong tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng - chùa Cầu. Được xây dựng từ thế kỷ 16, chùa Cầu bắt ngang qua con lạch trên sông Thu Bồn. Đặc biệt, trên cầu có ngôi miếu nhỏ thờ Huyền Thiên Đại Đế và thiết kế mái che độc đáo, phảng phất phong cách kiến trúc Nhật Bản.

Du lịch Hội An công ty nào tổ chức tốt? Nên đi tự túc hay đi theo tour?

Phố cổ Hội An là địa điểm du lịch có nhiều giá trị văn hóa truyền thống mà nếu không phải là người bản xứ, bạn sẽ khó lòng hiểu cặn kẽ nét đẹp ấy. Đó là lý do mà nhiều du khách thường đặt tour du lịch Hội An thay vì du lịch tự túc. Hơn nữa, đi du lịch Hội An tự túc bạn sẽ mất nhiều thời gian để đặt phòng, đặt vé và lên lịch trình, cân nhắc kinh phí sao cho phù hợp. Còn với hình thức đi theo tour, bạn không cần lo lắng hay băn khoăn về địa điểm vui chơi, nơi lưu trú, ăn ở đâu, tất cả những dịch vụ này hướng dẫn viên và công ty đã lên kế hoạch cho bạn. Nhiệm vụ của bạn chỉ là xinh đẹp và tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng.

Du lịch Hội An theo tour, du khách vừa có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn vừa có cơ hội hiểu hết những giá trị văn hóa của nơi đây

Giữa vô vàn những công ty lữ hành, công ty Du lịch Khát Vọng Việt - đơn vị với hơn 10 năm kinh nghiệm tổ chức các tour trong nước và quốc tế vẫn là cái tên được lòng du khách cả nước. Bạn sẽ không thể tìm thấy ở nơi nào có nhiều gói tour Hội An đa dạng như tại đây. Từ tour đoàn riêng đến tour ghép, từ tour 1 ngày đến tour 5 ngày 4 đêm, từ máy bay cho đến tàu hỏa hay xe ô tô, tất cả đều có sẵn nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Dù lựa chọn bất kỳ gói tour nào, bạn cũng sẽ đều nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ tận tình từ các hướng dẫn viên chuyên nghiệp của Du lịch Khát Vọng Việt. Lịch trình tour được thiết kế đa dạng hình thức trải nghiệm nhưng cũng không quá gấp rút, giúp du khách có không gian riêng tự khám phá. Một số tour du lịch Hội An đặc sắc và được nhiều du khách lựa chọn nhất là tour Hội An - Mỹ Sơn - Lăng Cô - Huế 5 ngày 4 đêm, tour Hội An - Đà Nẵng, tour Hội An - Cù Lao Chàm 1 ngày...

Đặt tour du lịch ở công ty Du lịch Khát Vọng Việt, điều khiến du khách cảm thấy an tâm nhất là chính sách bảo hiểm. Chế độ bảo hiểm tốt luôn là ưu tiên hàng đầu tại công ty, giúp du khách có thể yên tâm thưởng ngoạn, tận hưởng ở phố cổ Hội An mà không phải lo lắng về những rủi ro. Nhiều ưu đãi hấp dẫn là thế, chất lượng dịch vụ tuyệt vời là thế nhưng giá tour của Du lịch Khát Vọng Việt lại cực kỳ “hạt dẻ”, phù hợp với túi tiền học sinh - sinh viên lẫn các cặp đôi trẻ.

Khách hàng luôn tin tưởng đặt tour du lịch Hội An của Du lịch Khát Vọng Việt

Mùa hè sắp đến, những bức tường cổ màu vàng rơm, những món ngon nức tiếng của phố cổ Hội An đang vẫy gọi bạn đến khám phá. Còn chần chờ gì mà không “xách ba lô lên và đi” khám phá khu phố 400 năm tuổi!