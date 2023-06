Review Công ty du lịch Hội An uy tín, giá tốt | Du Lịch Vui

(PR) - Hội An là một thành phố cổ cực kỳ quyến rũ ở miền Trung Việt Nam, nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, phố cổ đẹp mắt và không khí lãng mạn. Du khách có thể khám phá các ngôi đền, cầu cổ thụ và những ngôi nhà cổ truyền thụ hưởng một không gian lịch sử đậm đà. Việc lựa chọn một công ty du lịch Hội An uy tín khá khó khăn với nhiều du khách. Xem ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu về công ty Du Lịch Vui nha.

1. Tại sao nên chọn công ty du lịch Hội An uy tín?

Du lịch Hội an là điểm đến với những kiến trúc cổ độc đáo cùng với nền ẩm thực phong phú, các cửa hàng nghệ thuật, điểm đến vui chơi hấp dẫn và trải nghiệm các kỳ quan văn hóa tuyệt đẹp. Vì vậy việc lựa chọn cho mình một công ty du lịch uy tín là một điều khá quan trọng, giúp bạn có một trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tại đây, các công ty du lịch cũng hỗ trợ khách hàng mua các loại vé trải nghiệm tại vinpearl Nam Hội An hay vé Ký Ức Hội An. Ngoài ra, sử dụng dịch vụ du lịch còn giúp quý khách tránh gặp những rủi ro khi đi du lịch tại Hội An.

2. Giới thiệu về công ty du lịch Du Lịch Vui

Với 13 năm thành lập, Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Du Lịch Vui là một trong những công ty được nhiều du khách tin tưởng và lựa chọn nhờ những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn mà Du Lịch Vui mang lại. Và với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Du lịch – Khách sạn. Du lịch Vui tiên phong trong việc sáng tạo và tạo ra các sản phẩm du lịch tiện ích dành cho khách hàng nội địa.

Dòng sản phẩm chính của công ty Du lịch Vui bao gồm các sản phẩm cung cấp đầy đủ cho một kỳ nghỉ như: khách sạn, vé máy bay, đưa đón, ăn uống, khám phá,… chỉ trong 1 lần đặt vé. Với combo du lịch khách hàng không cần phải băn khoăn chọn lựa hoặc mất thời gian đặt từng dịch vụ riêng lẻ và lại còn hưởng được mức giá vô cùng tốt tại Du lịch Vui.

3. Lý do bạn nên chọn công ty du lịch Du Lịch Vui

Du Lịch Vui là công ty du lịch Hội An đáng tin cậy, với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và dịch vụ độc đáo. Họ luôn mang đến cho khách hàng trải nghiệm du lịch vui vẻ, tận hưởng với không gian thư giãn tuyệt vời. Với nhiều lựa chọn đa dạng về tour du lịch và luôn phát triển những dịch vụ tốt nhất để mang đến với khách hàng.

- Nhiều sản phẩm và dịch vụ cơ hữu đa dạng, mang đến những trải nghiệm thú vị và thoải mái nhất cho khách hàng.

- Luôn luôn có mức giá tốt nhất dành cho khách hàng, không tăng giá khi thay đổi số lượng.

- Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Du lịch – Khách sạn, phục vụ hàng ngàn khách hàng mỗi năm.

4. Những loại dịch vụ mà Du Lịch Vui cung cấp

Công ty du lịch Hội An Du Lịch Vui cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trọn gói cho chuyến du lịch của bạn:

- Đại lý vé Vinpearl Nam Hội An.

- Cung cấp tour du lịch Hội An đa dạng thời gian và địa điểm.

- Khách sạn cao cấp.

- Vé máy bay.

- Dịch vụ xe đưa đón tận nơi và xe di chuyển trong suốt chuyến đi.

Du Lịch Vui cung cấp đa dạng dịch vụ mà quý khách luôn cần thiết cho chuyến du lịch của mình. Với combo du lịch mà Du Lịch Vui mang lại quý khách không cần đặt riêng lẻ từng dịch vụ, ngoài ra còn nhận được mức giá vô cùng ưu đãi.

5. Phương thức thanh toán tại Du Lịch Vui

Du Lịch Vui có đa dạng các phương thức thanh toán như thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản,... Giúp khách hàng có thể tiện lợi khi đặt tour.

- Thanh toán tiền mặt: Quý khách có thể trực tiếp thanh hóa tại trụ sở chính của Du Lịch Vui tại (71 Ngô Thì Hương, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng)

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Trong quá trình chuyển khoản, quý khách vui lòng lưu ý:

- Điền đầy đủ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, email và tên chuyến du lịch, ngày khởi hành cụ thể.

- Quý khách có thể liên hệ HOTLINE: 0914357868 để được tư vấn và hỗ trợ.

6. Những cam kết của Du Lịch Vui hướng tới khách hàng

- Đảm bảo mọi dịch vụ theo đúng lộ trình thông báo với khách hàng.

- Giá tour, giá vé sẽ không thay đổi sau khi quý khách đã đặt vé.

- Hoàn tiền 100% nếu có trường hợp gian lận tour, nhầm vé của khách.

- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

7. Khách hàng nói gì về công ty du lịch Du Lịch Vui?

Đa số các khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Du Lịch Vui đều cảm thấy rất hài lòng, cụ thể nhiều du khách đã có những đánh giá tích cực trên trang website của họ:

- Du khách Văn Việt chia sẻ: Trong chuyến du lịch 4 ngày tại Hội An mình đã đi được rất nhiều nơi và nhận được sự tư vấn nhiệt tình của HDV. Mình rất vui và mong rằng chuyến du lịch sau lại được đồng hành cùng Du Lịch Vui

- Du khách Huy Hoàng cho biết: Chuyến hành trình hôm nay rất vui, mình được anh HDV tư vấn rất nhiệt tình. Cảm ơn toàn bộ nhân viên của công ty Du Lịch Vui đã cho mình một chuyến du lịch tuyệt vời như vậy nhé!

8. Tổng hợp các kênh đặt vé tại công ty du lịch Hội An Du Lịch Vui

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Du Lịch Vui thì có thể liên hệ qua các kênh dưới đây:

- Trụ sở chính: 71 Ngô Thì Hương, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0914357868

- Website: dulichvuivn.com

- Email: dulichvui.travelagency@gmail.com

Hi vọng qua bài viết trên sẽ giúp bạn có thêm được nhiều thông tin về công ty du lịch Hội An Du Lịch Vui. Chúc bạn có những chuyến đi du lịch Hội An tuyệt vời nhé!