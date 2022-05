[Review] Top 5 máy bơm lốp ô tô giá tốt, chất lượng 2022

(PR) - Để đảm bảo xe ô tô luôn vận hành tốt và di chuyển an toàn trên đường, lốp xe cần phải đủ tiêu chuẩn để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Lốp xe ô tô bị non hơi có thể gây ra hiện tượng đảo lái, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người điều khiển xe, người ngồi trên xe và liên đới tới các phương tiện khác trên đường. Do đó, việc chuẩn bị một máy bơm lốp ô tô là vô cùng cần thiết.

Mua máy bơm lốp ô tô cần lưu ý gì?

Mỗi loại máy bơm lốp ô tô sẽ có những thế mạnh riêng, điều này khiến người mua dễ bị lúng túng, không biết nên mua loại nào. Dưới đây là một số đầu mục quan trọng khi mua bơm xe ô tô:

Lưu ý công suất bơm của máy:

Với dòng Sedan nên chọn mua loại bơm lốp ô tô có công xuất nhỏ.

Với dòng SUV cỡ lớn thì nên ưu tiên loại bơm lốp 2 xi lanh.

Lưu ý loại bơm: Bơm khí và bơm điện:

Bơm khí: Dùng chân đạp để hơi được đưa vào lốp, cách này khá tốn sức vì lốp xe ô tô cần nhiều hơi.

Bơm điện (Loại 12V và loại dùng nguồn điện trực tiếp): Với loại dùng nguồn điện trực tiếp chỉ phù hợp với các loại xe mới, bình ắc quy cũng còn đang mới, chính vì vậy loại bơm lốp ô tô 12V vẫn là loại phổ biến hơn cả.

Để ý các trang bị đi kèm và tính năng của bơm:

Nên ưu tiên loại bơm lốp ô tô có dây nối dài trên 2m, tiện cho việc bơm từ khoảng cách xa, tránh đứng gần ngửi mùi xe có thể gây nôn nao (đặc biệt là vào những ngày nắng nóng).

Với các loại bơm được trang bị đồng hồ điện tử với nhiều đơn vị áp suất, tính năng tự ngắt áp suất khí đủ thì nên ưu tiên lựa chọn.

Lưu ý khi mua máy bơm lốp ô tô.

Top 5 loại bơm lốp ô tô chất lượng bán chạy nhất 2022

Nếu đang quan tâm về các dòng bơm lốp ô tô thì đây là top những cái tên nổi bật nhất bạn nên biết:

1. Bơm lốp ô tô Xiaomi 70 mai midrive tp03

Tính năng nổi trội của máy bơm lốp ô tô Xiaomi 70 mai midrive tp03:

Công suất tối ưu, với mức áp suất khí quyển là 11 Bar và đạt lưu lượng khí lên đến 420mL trong một giây.

Thiết kế nhỏ gọn, đơn giản và tích hợp các bộ phận với nhau để tiết kiệm diện tích.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Giá tham khảo: 569.000 VND.

Máy bơm lốp xe ô tô Xiaomi 70 MAI.

2. Bơm ô tô mini tự động ngắt Steelmate P05

Máy bơm lốp P05 của Steelmate - một sản phẩm rất dễ sử dụng với kiểu dáng hiện đại, bơm nhanh và chính xác.

Cài đặt áp suất trước, đến ngưỡng máy tự tắt

Đồng hồ điện tử hiển thị áp suất theo thời gian thực

Công suất cao 102W, nạp rất nhanh.

Tích hợp đèn led ban đêm, hoặc cảnh báo xe khác lưu thông trên đường

Giá bán giao động khoảng từ 550.000 – 600.000 VND

Bơm lốp ô tô tự động ngắt Steelmate P05.

3. Bơm lốp ô tô Toyota

Bơm lốp ô tô Toyota là một trong những sản phẩm được rất nhiều lái xe lựa chọn và đánh giá cao về chất lượng.

Tính năng nổi bật:

Kích thước nhỏ gọn, có túi đựng tiện lợi.

Lớp vỏ siêu bền chống va đập tốt.

Công suất lớn giúp bơm khỏe và nhanh hơn.

Sử dụng nguồn điện 12V phù hợp với tất cả các dòng xe.

Có đồng hồ hiển thị giúp người sử dụng có thể theo dõi một cách dễ dàng.

Tự động ngắt theo ngưỡng cài đặt

Bơm lốp ô tô Toyota.

4. Bơm lốp ô tô Tvtaz.vn

Những dòng bơm lốp ô tô Tvtaz.vn phù hợp cho những chiếc xế hộp của chủ xe như: Bơm ô tô đồng hồ cơ b-68001, máy bơm lốp ô tô mini 12v TVT-05129 2 xi lanh đồng hồ cơ chính xác, máy bơm ô tô đồng hồ điện tử.

Tính năng nổi bật:

Động cơ được nâng cấp từ 540 ban đầu lên động cơ 550 và mô-men tăng lên 20%.

Xi lanh được nâng cấp từ loại 19 nguyên bản lên thành 22 xi lanh tiêu chuẩn cho toàn bộ dòng xe.

Đồng hồ bơm được nâng cấp từ nhựa lên kim loại, giảm thiểu tiếng ồn lên đến 15%.

Đồng hồ cơ sẽ tự động ngắt khi bạn bơm đủ 2,5kg/cm2. Và máy có thể bơm tối đa lên đến 7,8kg/cm2.

Máy được trang bị đèn LED chiếu sáng tiện lợi khi dùng vào ban đêm hay chỗ tối.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Giá tham khảo: 680.000 VNĐ - 1.150.000 VNĐ.

Bơm lốp ô tô Tvtaz.vn.

5. Bơm lốp ô tô 12V Michelin 12266

Tính năng nổi trội của máy bơm lốp ô tô 12V Michelin 12266:

Thiết kế tinh tế kích thước nhỏ gọn, thích hợp khi cất giữ trong cốp xe, giúp khách hàng có thể yên tâm kiểm tra và điều chỉnh áp suất bánh xe ngay tại chỗ.

Đồng hồ kiểm tra áp suất lốp dễ dàng tháo rời, đầu van bơm có thiết kế nút xả hơi giúp khách hàng nhanh chóng xả bớt hơi khi áp suất lốp vượt mức.

Công suất bơm từ 0 - 30PSI trong thời gian 3 phút, bơm căng bánh xe trong vòng 4 phút.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Giá tham khảo: 1.040.000 VNĐ.

Những máy bơm lốp ô tô ngày càng đa dạng và phong phú về kiểu dáng, chức năng. Các hãng thiết bị cũng không ngừng nghiên cứu và đưa ra những sản phẩm tối ưu nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Để nghiên cứu thêm về những thiết bị dùng cho ô tô, bạn có thể truy cập ngay tại: autodetailing.vn

