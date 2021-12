Shophouse Gateway mới toanh "gây sốt" thị trường bất động sản Phú Quốc

(PR) - Shophouse Gateway - phân khu cuối cùng trên trục đường huyết mạch Nam Phú Quốc sở hữu nhiều yếu tố đắt giá chính thức được mở bán hứa hẹn sẽ là mảnh đất “màu mỡ" giúp “đơm hoa kết trái” cho chủ đầu tư và gia chủ.

Dãy nhà phố mang phong cách Địa Trung Hải đầy màu sắc rực rỡ mang nét vừa cổ kính vừa hiện đại của Châu Âu với kiến trúc đề cao yếu tố thiên nhiên, hội tụ đủ ánh sáng và gió trời mang lại cảm giác nhẹ nhàng và bình yên. Đây được xem là “mảnh ghép” hoàn hảo cho bức tranh toàn cảnh dự án Khu đô thị Đảo Sun Grand City New An Thoi của tập đoàn Sun Group với 6 giá trị KIM CƯƠNG tạo ra dòng tiền đều đặn mỗi tháng cho gia chủ và mở ra một tương lai thịnh vượng cho Nam Phú Quốc.

Sở hữu lâu dài nhất

Chủ nhân của căn nhà Shophouse Gateway sẽ có quyền sở hữu SỔ ĐỎ LÂU DÀI nhờ vào lợi thế thuộc quần thể khu đô thị đa năng Sun Grand City New An Thoi chỉ chiếm 6,54% quỹ đất sở hữu lâu dài ở đô thị mới tại Phú Quốc. Ông lớn Sun Group đã đặt hết tâm huyết của mình qua việc quy hoạch, kiến tạo bài bản nên Shophouse Gateway có cơ sở hạ tầng đồng độ và đầy đủ tiện ích dân sinh đảm bảo cho gia chủ một cuộc sống an toàn và tiềm năng lớn về kinh doanh với khả năng sinh lời vô hạn.

Vị trí đắc địa

Shophouse Gateway nằm trên tuyến đường 975 (Đại lộ Gateway) rộng hơn 60m với 4 làn đường kết nối “thủ phủ” du lịch mới Nam Phú Quốc tới các khu vực trọng điểm khác như sân bay quốc tế, thị trấn Dương Đông, Bãi Sao… đang được giới đầu tư đánh giá là “con đường tơ lụa” của đảo Ngọc vì tính lưu thông, du lịch, giao thương sầm uất giúp nhận diện thương hiệu tốt.

Shophouse Gateway tọa lạc vị trí “gà đẻ trứng vàng” tại Nam Phú Quốc.

Đặc biệt, trục đường Gateway là trái tim của hệ sinh thái nghỉ dưỡng tỷ đô từ Sun Group với hơn 50 công trình biểu tượng của Phú Quốc như Thị trấn Địa Trung Hải, cáp treo Hòn Thơm, Cầu Hôn, Show Vortex,… nên Shophouse Gateway không tránh khỏi tình trạng “cháy hàng” trong tương lai.

Chính sách bán quý IV/2021 hấp dẫn

Dự án hiện đang được triển khai chính sách thanh toán cực sốc lần đầu xuất hiện chỉ với 1.8 tỷ đồng là có thể sở hữu ngay 1 căn Shophouse Gateway với tiềm năng sinh lời và an cư tại đô thị đảo đa năng đầu tiên tại Phú Quốc. Ngoài ra, Sun Group còn tặng gói hỗ trợ kinh doanh trị giá 500 triệu đồng, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn shophouse với lãi suất 0% trong 18 tháng, chiết khấu tới 16% giá trị shophouse, ân hạn gốc lãi tới 36 tháng, chiết khấu thêm 2% cho khách thân thiết, khách có hộ khẩu Kiên Giang và miễn phí 5 năm quản lý vận hành.

Đầu tư an toàn

Shophouse Gateway có giá trị sở hữu lâu dài, giấy tờ pháp lý rõ ràng và gần như đã hoàn thiện 98% nên sẵn sàng giao nhà cho các chủ sở hữu và thời gian giao nhận nhà kể từ khi thanh toán 10% là 7 tháng.

Chủ nhân Shophouse Gateway hưởng lợi “khủng” từ dòng khách du lịch khổng lồ ghé thăm mỗi ngày.

Dự đoán dãy nhà phố thương mại này sẽ tạo nên một cơn “sốt đất" vì nó không chỉ là “điểm đón đầu” lượng du khách cao cấp đến từ các khu nghỉ dưỡng hạng sang mà còn thừa hưởng giao thông nhộn nhịp đến từ 2 khu dân cư đông đúc nhất thành phố Phú Quốc – phường An Thới sẽ giúp cho chủ sở hữu sinh lợi nhuận theo cấp số nhân.

Số lượng sản phẩm hữu hạn

Vì chỉ chiếm 10% sản phẩm của cả dự án nên Shophouse Gateway vô cùng KHAN HIẾM khi luôn được các nhà đầu tư săn đón để có thể sở hữu cho mình tài sản vô giá với tiềm năng sinh lời vô hạn. Sun Group đang mở bán giai đoạn cuối cùng và trong tương lai gần sẽ không có bất kỳ sản phẩm nào tương tự trên con đường huyết mạch như phân khu Shophouse Gateway trong tương lai.

Nhận diện thương mại cao và đa dạng ngành hàng​

Dãy nhà Shophouse Gateway là điểm nhận diện lý tưởng vì có mặt tiền đường rộng 60m gần khu dân cư đông đúc, lưu lượng giao thông cao, kết nối trực tiếp tới sân bay Phú Quốc, cửa ngõ đi vào hệ sinh thái tỷ đô 2 bờ Đông – Tây của Sun Group tạo sự quen thuộc và gợi nhớ giúp khắc sâu vào tâm trí của dân cư và du khách. Với thiết kế 5 tầng thông minh cùng phần tầng tum, Shophouse Gateway giúp tối đa công năng sử dụng với đầy đủ lĩnh vực kinh doanh như: nhà hàng, cà phê, siêu thị, showroom, văn phòng đại diện, mini hotel hay để ở,... phục vụ hàng triệu khách du lịch đến với đảo Ngọc mỗi năm.

Shophouse Gateway - Mảnh đất “màu mỡ” cho đầu tư kinh doanh.

