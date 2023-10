Solife vn giải đáp Vitamin C có trong thực phẩm nào nhiều nhất mà bạn không nên bỏ qua

(PR) - Vitamin C là một loại vitamin thiết yếu cho sức khỏe của con người. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh tật. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có hàm lượng vitamin C cao. Vì vậy, trong bài viết này, hãy cùng Solife vn tìm hiểu xem vitamin C có trong thực phẩm nào nhiều nhất.

1. Cam

Cam là nguồn cung cấp vitamin C phổ biến và giàu dưỡng chất vitamin C. Trong một quả cam trung bình, có khoảng 70-90mg vitamin C. Điều này tương đương với hơn 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày của người lớn.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tăng cường lượng vitamin C, hãy lựa chọn cam có màu da cam sáng. Những quả cam này thường có hàm lượng vitamin C cao hơn so với cam có màu da cam đậm hoặc cam xoài.

2. Bơ

Mặc dù bơ không được coi là một loại trái cây giàu vitamin C, nhưng nó vẫn có một lượng vitamin C đáng kể. Trong một phần bơ có chứa khoảng 10mg vitamin C - tương đương với khoảng 15% lượng vitamin C hàng ngày của người lớn.

3. Dâu tây

Dâu tây là một loại quả giàu vitamin C khác. Trong mỗi 100g dâu tây, có khoảng 60mg vitamin C. Điều này tương đương với 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày của người lớn.

4. Rau bina

Rau bina không phải là loại thực phẩm giàu vitamin C nhất, nhưng nó vẫn đáng để kể đến. Trong mỗi củ rau bina, có chứa khoảng 12mg vitamin C. Điều này tương đương với 20% lượng vitamin C hàng ngày của người lớn.

5. Dưa hấu

Dưa hấu là loại thực phẩm giàu vitamin C khác. Trong mỗi phần dưa hấu, có chứa khoảng 30mg vitamin C. Điều này tương đương với 50% lượng vitamin C hàng ngày của người lớn.

6. Ổi

Ổi là một loại trái cây có hàm lượng vitamin C vô cùng phong phú. Một quả ổi trung bình có thể chứa lên đến 200-250mg vitamin C, nghĩa là nó cung cấp gần gấp ba lần lượng vitamin C hàng ngày mà một người trưởng thành cần. Điều này làm cho ổi trở thành một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống hàng ngày.

7. Quả kiwi

Quả kiwi là một nguồn vitamin C tuyệt vời khác. Trong một quả kiwi trung bình, bạn có thể tìm thấy khoảng 70-85mg vitamin C, phù hợp với khoảng 90-100% nhu cầu vitamin C hàng ngày của người trưởng thành.

8. Dứa

Dứa chứa khoảng 79mg vitamin C trong mỗi cốc nước ép dứa. Điều này giúp dứa trở thành một trong những thực phẩm giàu vitamin C hàng đầu.

