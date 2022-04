Sự thật về lắp đặt mạng FPT miễn phí giá 0đ

(PR) - Không khó để bạn bắt gặp trên tường, trên cột điện, ở mọi ngóc ngách có thể với tờ rơi quảng cáo " lắp mạng Internet miễn phí" hoặc " lắp mạng internet giá 0đ" tuy nhiên, thực tế thế nào thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bí ẩn về vấn đề này.

Lắp mạng Internet miễn phí còn được tặng thiết bị ?

Để xác minh vấn đề trên và thực tế đang có nhu cầu sử dụng, chúng tôi đã thử lắp mạng FPT và liên hệ với fpttelecom.net hỏi về vấn đề lắp mạng internet, tư vấn cho cho chúng tôi là Thu Huyền ( một tư vấn viên của FPTTelecom.net khu vực chúng tôi liên hệ).

Theo đó, khi hỏi về lắp mạng FPT, chúng tôi nhận được thông tin như sau:

FPT Telecom hiện đang cung cấp dịch vụ lắp mạng Internet FPT dành cho gia đình, với đường truyền cáp quang FTTH toàn phần cho chất lượng đường truyền nhanh và ổn định nhất hiện nay. FPT Telecom cũng đang cung cấp các gói cước internet như sau:

Gói cước Super 30 tốc độ 30Mbps.

Gói cước Super 80 tốc độ 80Mbps.

Gói cước Super 100 tốc độ 100Mbps.

Gói cước Super 150 tốc độ 150Mbps.

Ngoài ra, còn có gói cước cáp quang FPT chuyên dành cho doanh nghiệp sử dụng với tốc độ nhanh, tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp cũng như trang thiết bị khác. Vì là người dùng cho gia đình nên chúng tôi cũng không hỏi sâu về gói cước cáp quang dành cho doanh nghiệp.

Theo như bảng giá mà tư vấn viên tại FPTTelecom.net cung cấp, thì hiện nay FPT Telecom cung cấp gói cước thấp nhất là Super 30 với tốc độ 30Mbps, tuy nhiên, gói cước này chỉ áp dụng tại một số khu vực ngoại thành và khu vực tỉnh. Hiện không có áp dụng cho khu vực nội thành nữa.

Về trang thiết bị khi lắp đặt mạng FPT

Hiện nay, FPT Telecom trang bị modem wifi tới khách hàng, theo đó những khách hàng thuộc khu vực như sau:

Khách hàng lắp mạng FPT Hà Nội và Lắp mạng FPT tại TP Hồ Chí Minh được trang bị modem wifi băng tần kép.

Khách hàng tại các khu vực khác được trang bị modem wifi 4 cổng.

Về cơ bản thì modem wifi này đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dành cho gia đình với khả năng chịu tải lên đến khoảng hơn 10 thiết bị cùng lúc. Tuy nhiên quan trọng nhất chính là phụ thuộc vào gói cước sử dụng nữa, các gói cước của nhà mạng Việt Nam không giới hạn dung lượng sử dụng, khách hàng sử dụng ít thì cũng có cước phí như sử dụng nhiều. Điều khác biệt ở đây là càng nhiều thiết bị sử dụng thì tốc độ sử dụng sẽ chậm hơn do phải san sẻ cho nhiều thiết bị sử dụng hơn. Tuy nhiên đặc điểm của mạng FPT là có tốc độ ổn định ở mọi thời điểm khác nhau trong ngày, tức là việc bạn sử dụng vào lúc 18h tối ( thời gian cao điểm nhiều người sử dụng ) thì cũng không khác biệt nhiều so với sử dụng vào lúc 3h sáng ( lúc này rất ít người dùng internet mà đi ngủ hết rồi ). Đây có thể nói là ưu điểm lớn nhất của mạng FPT so với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông khác.

Ngoài ra, thì mạng FPT cũng cho tốc độ kết nối đi quốc tế khá nhanh, tuy không tránh khỏi tốc độ kết nối chậm đi khi xảy ra sự cố cáp quang biển, tuy nhiên, so với các nhà mạng khác thì FPT Telecom được đánh giá là là tốc độ kết nối nhanh và ổn định hơn khi sự cố xảy ra.

Lắp mạng Internet có thật sự là miễn phí?

Khi được hỏi về vấn đề lắp đặt mạng FPT có miễn phí hoàn toàn không?

Câu trả lời là đúng nhưng chưa đủ, theo đó khi khách hàng lắp mạng FPT thì sẽ có chính sách lắp đặt khác nhau.

Khách hàng trả sau hàng tháng thì sẽ có phí lắp đặt, phí lắp đặt này là 110.000đ ( đóng một lần duy nhất tùy từng khu vực). Khách hàng trả trước 6 tháng hoặc 12 tháng thì Miễn phí lắp đặt và được tặng thêm tháng cước.

Vì thế nếu đẩy đủ thì lắp đặt mạng FPT sẽ được miễn phí khi khách hàng lắp đặt trả trước từ 6 hoặc 12 tháng, còn trả sau vẫn có phí lắp đặt. Tuy nhiên, chi phí này không quá cao và hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Cũng theo tư vấn viên, thì việc lắp đặt trả trước 6 tháng là tốt nhất thời điểm hiện tại, theo đó giảm được 110.000đ phí lắp đặt, Tặng thêm 1 tháng cước. Ví dụ khách hàng lắp đặt gói cước Super 80 ( tốc độ 80Mbps ) dùng cho gia đình rất ổn rồi, thì khách hàng có bài toàn kinh tế hơn.

Trả sau gói cước Super 80: Phí lắp đặt là 110.000đ + Không được tặng 1 tháng thứ 7 miễn phí là 185.000đ vậy khách hàng đã MẤT ĐI gần 300.000đ.

Trả trước 6 tháng Super 80: Phí lăp đặt là 0đ + được tặng một tháng cước miễn phí, khi sử dụng 6 tháng là 1.100.000 thì khoản tiền 300.000đ trên tính vào đã tiết kiệm được tới 36% chi phí sử dụng rồi. Điều này khách hàng nên cân nhắc bởi 36% là con số lớn. Vì việc sử dụng internet là lâu dài mà.

Lắp đặt internet FPT thế nào chuẩn nhất?

Qua quá trình tư vấn, chúng tôi cũng khá yên tâm về những thông tin mà bạn tư vấn viên cung cấp, điều này một phần là liên hệ tới trang chủ, tại đây mọi vấn đề sẽ được tư vấn chính xác nhất. Cũng không có việc tránh né những câu hỏi của chúng tôi, Bạn đọc có thể tham khảo cách đăng ký lắp đặt mạng nhanh và đơn giản nhất bằng cách như sau:

Bước 1: Truy cập vào FPTTelecom.net ( hoặc chuyên trang Cáp quang FPT ).

Bước 2: Lựa chọn khu vực bạn muốn lắp đặt ( hiện tại đã có thông tin đầy đủ các tỉnh-thành phố trên toàn quốc).

Bước 3: Liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên website là 0989.906.286 hoặc điền vào thông tin đăng ký lắp đặt ( nên điền thông tin thì nhận viên quản lý khu vực sẽ liên hệ trực tiếp).

Bước 4: Nhân viên FPT gọi lại, tư vấn về dịch vụ và sản phẩm của FPT Telecom. Sau đó hẹn ký kết hợp đồng tại địa chỉ của mình.

Bước 5: Nhân viên Kỹ thuật FPT triển khai lắp đặt, khá nhanh. Từ khi ký kết hợp đồng xong đến khi có mạng internet sử dụng cũng chưa đến 24h .

Kết luận: Hi vọng những giải đáp bên trên sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chương trình lăp đặt mạng Internet miễn phí, cũng như lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình hoặc doanh nghiệp.