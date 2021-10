Tại sao nên may đồng phục tại Đồng Phục VANDA

(PR) - Đồng phục là một loại trang phục thể hiện được tinh thần đoàn kết của nhóm, đoàn đội, công ty. Để có được một sản phẩm chất lượng thì trước tiên phải tìm được một đơn vị uy tín để gửi gắm. Tại Đà Nẵng, Đồng phục VANDA là một đơn vị uy tín được nhiều khách hàng chọn lựa. Cùng tìm hiểu về Đồng phục VANDA nhé!

Thương hiệu uy tín

VANDA là một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp đồng phục cho nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. VANDA sở hữu quy trình sản xuất khép kín từ khâu tư vấn thiết kế cho đến khâu may và in ấn. Do đó VANDA có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm trong mọi khâu.

Áp dụng công nghệ tiên tiến trong khâu sản xuất, áo đồng phục tại VANDA luôn đạt được chất lượng cao. Đồng thời kỹ thuật in thêu in thêu cũng được chú trọng. Đảm bảo hình in, thêu sắc nét, không nhòe.

Bên cạnh đó là xưởng sản xuất chăm chút trong từng đường kim mũi chỉ. VANDA luôn mang lại sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất khi giao đến khách hàng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà VANDA được nhiều người tín nhiệm.

Đa dạng sản phẩm

Nhiều mẫu mã

Hiện nay có rất nhiều mẫu đồng phục khác nhau để đáp ứng cho từng ngành nghề. Do vậy VANDA luôn cập nhật những mẫu mới nhất hợp với xu hướng thời trang để phục vụ khách hàng. Một số sản phẩm có tại đồng phục VANDA:

● Đồng phục công ty, shop, quán cafe, trà sữa

● Áo thun đồng phục

● Áo lớp, áo nhóm

● Đồng phục công sở

● Đồng phục bếp

● Mũ đồng phục

Có thể thấy rằng tại VANDA có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu về đồng phục trên thị trường hiện nay.

Đa dạng chất liệu

Chất liệu là một yếu tố quan trọng quyết định tính thẩm mỹ cũng như tính tiện ích của sản phẩm. Đối với mỗi loại đồng phục đều có một số chất liệu phù hợp để may. Tại VANDA luôn sử dụng chất liệu tốt và phù hợp cho từng loại đồng phục riêng biệt. Đảm bảo khách hàng có cảm giác thoải mái khi sử dụng.

VANDA có đầy đủ các loại vải để may đồng phục từ vải cotton 100%, vải kaki, kate thun lạnh cho đến vải cá sấu. Đội ngũ nhân sự sẽ luôn đồng hành để hỗ trợ khách hàng chọn được mẫu vải phù hợp với mục đích sử dụng.

Không chỉ đa dạng về chất liệu mà tại đây còn đa dạng về màu sắc.Đủ các loại màu sắc để khách hàng có thể tạo được điểm nhấn. Đồng thời còn góp phần cho đơn vị khách hàng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu. Khách hàng đến với VANDA đều hài lòng vì yếu tố này.

Quà tặng doanh nghiệp

Ngoài những sản phẩm về đồng phục, VANDA còn cung cấp các loại quà tặng doanh nghiệp. Đây là các sản phẩm mà các doanh nghiệp, cá nhân dùng để tặng đối tác, khách hàng như: Mũ, nón bảo hiểm, bút, ly, chai nước áo mưa… Ngoài ra VANDA còn cung cấp các kỷ niệm chương dùng để tặng, vinh danh, tri ân khách hàng.

Tiết kiệm chi phí cho khách hàng

Một yếu tố quan trọng đã giúp VANDA được nhiều khách hàng yêu mến đó là giá rẻ, chất lượng cao. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến các sản phẩm luôn có rẻ đẹp so với các nơi khác.

Không những vậy khi chọn VANDA làm đơn vị may đồng phục khách hàng còn nhận nhiều lợi ích khác. Phải nhắc đến là miễn phí giao hàng tận nơi kể cả những đơn hàng số lượng ít. Đây chính là điểm được khách hàng đánh giá cao VANDA.

Đặc biệt không chỉ rẻ mà tác phong làm việc cũng nhanh nhẹn. Đối với những đơn hàng gấp chỉ cần từ 3-5 ngày là có thể giao thành phẩm cho khách hàng. Ngoài ra bạn còn được tặng quà và thẻ chiết khấu 5% cho lần đặt sau.

Nhân sự có chuyên môn cao tận tình

Đội ngũ nhân sự tận tâm, chuyên nghiệp là những gì khách hàng nói về VANDA. Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng. VANDA luôn hỗ trợ bạn từ khâu chọn kiểu dáng, tư vấn size chuẩn xác, chọn màu sắc như thế nào để phù hợp.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên tư vấn, VANDA còn sở hữu những nhân viên thiết kế có thẩm mỹ tốt. Với đội ngũ này chắc chắn sẽ mang lại một chiếc đồng phục hợp thời trang. Và quan trọng nhất đó chính thể hiện được thông điệp của đội, nhóm, công ty, doanh nghiệp.

Đồng phục VANDA tự tin là đơn vị may đồng phục chất lượng nhất hiện nay. Quý khách hàng có nhu cầu về áo đồng phục hoặc có những thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VANDA UNIFORM

Địa chỉ: 179/34 Nguyễn Văn Linh – Phường Nam Dương – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.

Hotline: 0896 456 605

Zalo: 0896 456 605 (vanda center)

Facebook: Đồng phục Vanda

Website: www.dongphucvanda.com

Email: dongphucvanda@gmail.com