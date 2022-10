Thăng Bình đón 2 khu công nghiệp khủng: Cơ hội cho bất động sản công nghiệp

(PR) - Đã qua thời đầu tư bất động sản dàn trải để lướt sóng, người kinh doanh sành sỏi hiện nay quan tâm đến các dự án minh bạch, đắc địa, mang giá trị thật để đảm bảo thanh khoản cao.

Theo quy hoạch chung, Thăng Bình vừa phát triển thêm 2 KCN Tam Thăng và KCN Công nghệ cao Thăng Bình.

Tại thị trường Quảng Nam, dự án Khu dân cư Bình An (huyện Thăng Bình) đang đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này.

Thị trường sôi động nhờ các khu công nghiệp khủng

Theo quy hoạch vùng của tỉnh Quảng Nam, huyện Thăng Bình được xác định thuộc cụm động lực số 2 hành lang kinh tế. Đồng thời là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, có gần 9.000ha nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai. Thời gian qua, Thăng Bình thu hút nhiều dự án đầu tư khu công nghiệp (KCN) khủng, từ đó khiến thị trường bất động sản tại đây sôi động.

Đơn cử, đầu năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại KCN Tam Thăng mở rộng với diện tích gần 250ha. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng được triển khai tại xã Bình Nam (Thăng Bình) với vốn đầu tư lên đến 768 tỷ đồng.

Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của KCN Tam Thăng mở rộng vào Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021 - 2025, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Huyện Thăng Bình được định hướng phát triển thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch vụ, du lịch - công nghiệp sạch - nông nghiệp công nghệ cao.

Mới đây nhất, tháng 9 vừa qua, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký công văn về việc lấy ý kiến xây dựng đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) KCN Công nghệ cao Thăng Bình. KCN Công nghệ cao Thăng Bình sẽ tọa lạc tại các xã Bình Sa, Bình Tú, Bình Triều thuộc huyện Thăng Bình với quy mô 317ha. Đây sẽ là KCN công nghệ cao với tổng số người lao động toàn KCN khoảng 25.000 người.

Nhờ các KCN mới liên tục ra đời, phân khúc bất động sản công nghiệp được đánh giá luôn có sức hút, nhất là khu vực các dự án đất nền lân cận được bổ trợ tốt bởi hạ tầng, pháp lý. Lý giải điều này, ông Trần Quang Phương (nhà đầu tư tại Đà Nẵng) cho rằng phát triển công nghiệp mang đến sự bền vững cho địa phương, từ đó ổn định và đem lại giá trị thật cho bất động sản.

“Qua theo dõi, huyện Thăng Bình của Quảng Nam là địa phương có những xúc tiến về đầu tư KCN nổi trội. Đây là cơ hội sinh lời cho bất động sản mà đặc biệt là phân khúc đất nền tại khu vực, như dự án Khu dân cư Bình An có hạ tầng hoàn thiện, pháp lý đầy đủ cũng là một kênh đón đầu làn sóng người lao động, nhân công đổ về Thăng Bình làm việc” - ông Phương nhận định.

Đất nền quốc lộ 1 luôn giữ vững giá trị

Tại Quảng Nam, sau giai đoạn phát triển, tăng giá thì đất nền tại khu vực Hội An, Điện Bàn và Nam Đà Nẵng đã neo giữ giá ở mức cao, do đó các nhà đầu tư đang có xu hướng tìm đến các khu vực còn nhiều tiềm năng nhưng mức giá còn thấp như Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc…

Vị thế đắc địa của Khu dân cư Bình An khi nằm trên quốc lộ 1, khu vực sầm uất.

Trong đó, dự án Khu dân cư Bình An (thôn An Thành 1, xã Bình An, Thăng Bình) đang rất được quan tâm bởi vị trí đắc địa. Dự án nằm ngay cạnh quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình An. Các sản phẩm đất nền Khu dân cư Bình An đều có điểm chung là được đầu tư bài bản, giá tốt, quy hoạch đồng bộ với cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện 100% và có pháp lý minh bạch, rõ ràng.

Theo ông Trương Bảo Trung - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng và thương mại Phúc Minh, khu vực này cũng đã hình thành những cụm dân cư đông đúc, có đầy đủ hạ tầng giao thông, đi kèm các tiện ích hiện hữu trong vòng bán kính 5km như chợ, trung tâm mua sắm, giải trí, bệnh viện, trường học, bến xe, công viên cây xanh, các cơ quan hành chính...

Thị trường bất động sản tại Thăng Bình còn sơ khai, cơ hội sinh lời cao khi mức giá vẫn còn thấp.

“Với pháp lý sổ đỏ trao tay, khách hàng có thể xây nhà ngay để an cư lạc nghiệp. Các bất động sản mặt tiền quốc lộ 1 được săn đón ngày càng ráo riết bởi luôn ở gần nơi buôn bán sầm uất, mặt tiền đường nhựa lớn luôn mang lại một nguồn lực lớn về kinh tế, tập trung đông người và gia tăng nhu cầu dịch vụ, trao đổi hàng hóa…” - ông Trương Bảo Trung nói.

Theo ông Nguyễn Anh Wuyn - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư King Real, điểm khác biệt mang vị thế độc tôn của Khu dân cư Bình An so với các bất động sản cạnh quốc lộ 1 khác tại Quảng Nam chính bởi vị trí trung tâm kết nối của dự án đối với các KCN lớn sắp được triển khai trên địa bàn như KCN Tam Thăng mở rộng hay là KCN Công nghệ cao Thăng Bình.

“Tận dụng hạ tầng đồng bộ, giao thông thông suốt của dự án, người dân có thể an cư hoặc mà xây dựng căn hộ cho công nhân thuê. Đối với nhà đầu tư, tính linh hoạt và đáp ứng nhu cầu thật của dự án sẽ đảm bảo độ thanh khoản, giúp nguồn vốn nhanh chóng sinh lời, nhanh mà bền vững” - ông Nguyễn Anh Wuyn nói.