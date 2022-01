Thành viên của Đất Xanh Miền Trung chuẩn bị xây dựng trụ sở gần 1.000m2 tại TP.Tam Kỳ

(QNO) - Tháng 12.2021, Công ty CP Bất động sản Nam Miền Trung, thành viên của Tổng Công ty Đất Xanh Miền Trung đã chính thức sở hữu lô đất diện tích gần 1.000m2 để xây dựng trụ sở mới tại mặt tiền đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) - trục đường huyết mạch bậc nhất thành phố.

Đầu tư cho tương lai vì sự phát triển bền vững

Công ty CP Bất động sản Nam Miền Trung là đơn vị chủ lực phân phối và tiếp thị những sản phẩm bất động sản do Tổng Công ty Đất Xanh Miền Trung đầu tư phát triển. Từ khi thành lập - năm 2018 cho đến nay, Công ty Nam Miền Trung đã dần lớn mạnh và đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bất động sản với việc phân phối thành công hàng loạt dự án như One World Regency, One River Villas, Castia Palm, Regal Pavillon Da Nang, Regal Victoria… tại khắp các tỉnh, thành miền Trung.

Với sứ mệnh phát triển thương hiệu Đất Xanh Miền Trung rộng khắp trên toàn khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên, đem những sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp của công ty đến từng vùng miền của khu vực, đáp ứng nhu cầu thuận lợi nhất cho tất cả khách hàng. Đồng thời, góp phần tạo lập các quy hoạch hạ tầng đồng bộ, văn minh, hiện đại với những sản phẩm hữu ích mang lại nhiều giá trị tiện ích cho khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương.

Lô đất có diện tích gần 1.000m2 của Công ty CP Bất động sản Nam Miền Trung

Sau một năm quyết định chọn mảnh đất Tam Kỳ, Quảng Nam để đặt trụ sở chính, ban lãnh đạo Công ty Nam Miền Trung xác định đây là địa bàn chiến lược phát triển cho tương lai bởi Quảng Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng và đầy đủ các yếu tố cho một sự phát triển mạnh mẽ. Để phù hợp với định hướng phát phiển trong tương lai cũng như chuẩn hóa thương hiệu Đất Xanh Miền Trung, Công ty Nam Miền Trung đã đầu tư lô đất diện tích gần 1.000m2 để xây dựng trụ sở công ty tại mặt tiền đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ - con đường trung tâm nhất thành phố, quy tụ các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Nam.

Như vậy, cùng với Công ty CP Đô thị thông minh Việt Nam, Công ty CP Bất động sản Nam Miền Trung tiếp bước là đơn vị thứ 2 sở hữu trụ sở tại vị trí đắc địa cho riêng mình, từ đó viết tiếp câu chuyện sứ mệnh mà Tổng Công ty Đất Xanh Miền Trung đã tin tưởng trao gửi.

Bước chuyển mình trong thời kỳ mới

“Sứ mệnh của Công ty CP Bất động sản Nam Miền Trung là cung cấp các sản phẩm bất động sản chất lượng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, góp phần thay đổi diện mạo quy hoạch ở các khu vực này. Ngoài ra, chúng tôi còn đặt mục tiêu tạo ra xu hướng làm việc thông minh, mang đến môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển bền vững cho đội ngũ nhân viên, thu hút nhân tài và góp phần tạo ra nhiều việc làm cho nhân lực ở địa phương” - ông Nguyễn Hiền Ninh, Tổng Giám đốc Công ty Nam Miền Trung chia sẻ.

Với việc sở hữu lô đất xây dựng trụ sở công ty tại trung tâm TP.Tam Kỳ, đây là cột mốc đáng nhớ giúp kết nối giao dịch và tạo niềm tin, uy tín đối với quý khách hàng, đối tác, là điểm nhấn trong chặng đường phát triển, tiếp tục tiến xa hơn trên chặng đường chinh phục mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng vào năm 2025 của Công ty CP Bất động sản Nam Miền Trung.

Bằng kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cùng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình, tiềm lực tài chính hùng mạnh Công ty Nam Miền Trung luôn không ngừng nỗ lực đưa đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản chất lượng để an cư và đầu tư bền vững.

Vị trí xây dựng tòa nhà trụ sở của Công ty Nam Miền Trung trên mặt tiền đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ)

Trong thời gian tới, Công ty Nam Miền Trung sẽ tiến hành xây dựng tòa nhà trụ sở làm việc thông minh với quy mô dự kiến 10.000m2 sàn xây dựng, cung cấp ra thị trường 6.000 m2 sàn cho thuê tiêu chuẩn 5 sao với hệ vật liệu cao cấp được nhập khẩu từ các nước như đá Marble, hệ thống Smart Lighting, công nghệ trải nghiệm Hologram, công nghệ quản lý tòa nhà Smart building… Trụ sở văn phòng Công ty Nam Miền Trung sẽ là văn phòng kiểu mới, kích thích tối đa sự sáng tạo của nhân viên bao gồm khu Co-working Space, coffee shop, hội trường, căn tin, phòng relax… với đầy đủ các thiết bị giải trí; cùng không gian xanh bao phủ tạo môi trường trong lành, tươi mới.

Đây sẽ là một điểm nhấn đắt giá và mới mẻ góp phần làm đẹp cho TP.Tam Kỳ và hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi nhà lớn hội tụ những chuyên gia, những nhân tài trong và ngoài nước, xứng đáng với danh hiệu “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” của Tập đoàn Đất Xanh.