Thiện Nhân Đà Nẵng hỗ trợ y tế cho hơn 1 nghìn du khách

(QNO) - Chỉ trong những ngày đầu tháng 8, Thiện Nhân Đà Nẵng đã thực hiện hỗ trợ y tế cho hơn 1 nghìn du khách đến từ đoàn khách du lịch của Công Ty Du Lịch New World Travel (tổ chức cho đoàn khách Bitney Việt Nam); Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Du Lịch Việt Nam Team Group tại các điểm du lịch nổi tiếng thuộc Đà Nẵng và Hội An.

Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tổ chức du lịch là điều vô cùng quan trọng và cần thiết, nhất là đối với các đoàn khách có số lượng nhiều. Với nền tảng đã có thâm niên trong công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho hơn 600 doanh nghiệp trên khắp các tỉnh miền Trung, Thiện Nhân Đà Nẵng đảm bảo luôn sẵn sàng đáp ứng tốt trong mọi tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Thiện Nhân Đà Nẵng còn cung cấp các dịch vụ du lịch y tế khi khách hàng có nhu cầu như: Chăm sóc y tế và sơ cấp cứu đa dạng theo yêu cầu; xe cấp cứu luôn sẵn sàng 24/7; thời gian hỗ trợ y tế linh động theo lịch trình của đoàn, kể cả ngày và đêm; đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có thâm niên trong công tác hỗ trợ du lịch y tế; Thiện Nhân sở hữu trang thiết bị hiện đại, hệ thống xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ trong việc kiểm tra sức khỏe (nếu cần) và cho ra kết quả chuẩn xác; chi phí hợp lý nhất…

Anh Huỳnh Trung - Đại diện New World Travel chia sẻ: “Gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ New World Travel đến lãnh đạo, nhân viên y tế của Thiện Nhân vì đã hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ, tuân theo sự điều phối, để chăm sóc tốt nhất cho khách hàng trong hành trình về Đà Nẵng do New World Travel tổ chức từ ngày 4-9/8/2022. Kính chúc lãnh đạo, toàn thể nhân viên y tế của Thiện Nhân và gia đình luôn bình an, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc Thiện Nhân luôn vững mạnh, ngày càng phát triển. Chắc chắn rằng trong tương lai mối quan hệ hợp tác giữa Thiện Nhân và New World Travel sẽ càng thêm bền vững”.

Thiện Nhân Đà Nẵng với đầy đủ tiềm lực về hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại hàng đầu khu vực, cùng đội ngũ y bác sĩ kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, luôn tận tâm, chu đáo với khách hàng sẽ là điểm đến y tế an toàn, uy tín cho mọi cá nhân, gia đình, đoàn thể trong nước và quốc tế muốn kết hợp du lịch và kiểm tra sức khỏe tổng quát khi đến với Đà Nẵng.