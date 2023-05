Tiềm năng đầu tư dự án Sun Cosmo Residence Đà Nẵng

(PR) - Đà Nẵng, một thành phố đang phát triển mạnh mẽ, đang thu hút sự chú ý của người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới. Sự gia tăng dân số và lượng người di cư đến đây trong những năm gần đây đã tạo ra một nhu cầu tăng cao về chất lượng sống. Với tốc độ tăng trưởng trung bình 2.45% trong 10 năm qua, số lượng người đến đây sinh sống và làm việc đang tăng lên mỗi ngày.

Trong khi đó, nhu cầu về bất động sản cao cấp cũng đang trở thành một xu hướng phát triển mới tại Đà Nẵng. Với sự gia tăng của số lượng người nước ngoài đến đây, cùng với nhu cầu tăng cao về chất lượng sống, nhu cầu về những căn hộ, biệt thự và khu nghỉ dưỡng cao cấp đang ngày càng tăng lên. Đặc biệt, sự gia tăng đáng kể của người Hàn Quốc đến đây đã tạo ra một cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản tại Đà Nẵng.

TP Đà Nẵng dự kiến trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 sẽ đạt dân số hơn 1,5 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa trên 90% và diện tích sàn nhà ở khu đô thị bình quân đầu người là 32 m2. Kế hoạch phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu xây dựng thêm 75 dự án với hơn 67.000 căn, diện tích sàn nhà ở hơn 8.264 m2, diện tích đất dự án 2.553 ha.

Tương tự, Singapore cũng là một trong những nơi được hưởng lợi từ xu hướng di cư. Theo Cushman & Wakefield Inc, giá đất tại đây đã thay đổi trong 5 thập kỷ qua, giúp tài sản của chủ sở hữu và thế hệ sau tăng mạnh. Chỉ số cho thuê nhà của Cơ quan tái phát triển đô thị Singapore cũng cho thấy giá bất động sản nhà ở tư nhân tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Sun Cosmo Residence Đà Nẵng là một trong những dự án bất động sản hấp dẫn nhất tại thành phố Đà Nẵng, một trong những điểm đến hot nhất Việt Nam. Với tiềm năng tăng giá trị bất động sản trong tương lai, Đà Nẵng đã thu hút được nhiều sự đầu tư từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Và Sun Cosmo Residence Đà Nẵng được xem là một trong số đó, là lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư mong muốn tăng giá trị bất động sản.

Vị trí của dự án là một điểm nổi bật, tọa lạc trên trục đường chính kết nối Đà Nẵng với các tỉnh thành phía Bắc và bên bờ sông Hàn, cho phép cư dân tận hưởng không gian sống thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên và đồng thời tiện ích khu vực cũng được phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư uy tín, kiến trúc hiện đại và tiện ích đẳng cấp cũng là những điểm thu hút nhà đầu tư tại dự án này.

Với sự uy tín và chất lượng của chủ đầu tư Sun Group, dự án đem đến không chỉ kiến trúc hiện đại mà còn các tiện ích đẳng cấp như hồ bơi vô cực, phòng gym, sân chơi trẻ em, khu vực BBQ, nhà hàng, siêu thị, spa, phòng karaoke, rạp chiếu phim, vườn nướng BBQ, thư viện và phòng khám sức khỏe để bạn và gia đình tận hưởng cuộc sống đầy đủ. Với vị trí đắc địa, trung tâm thành phố Đà Nẵng và hưởng lợi từ hệ sinh thái đầy đủ tiện ích của Sun Group, Sun Cosmo Residence Đà Nẵng là lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư muốn tăng giá trị bất động sản trong tương lai.

Sun Cosmo Residence Đà Nẵng là một dự án được xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng cao và an toàn, từ việc lựa chọn vật liệu xây dựng đến quy trình thi công và kiểm tra chất lượng. Dự án được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, tối ưu hóa không gian sống và đáp ứng nhu cầu của cư dân. Ngoài ra, dự án còn được trang bị hệ thống an ninh 24/7, camera giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp, giúp đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Nằm tại vị trí đắc địa và tiềm năng phát triển của Đà Nẵng, Sun Cosmo Residence được dự đoán sẽ có tiềm năng tăng giá cao trong tương lai. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và kinh tế tại Đà Nẵng, thành phố này đang trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch quan trọng của miền Trung Việt Nam, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Do đó, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để đầu tư vào Sun Cosmo Residence Đà Nẵng.

Sun Property sẽ sớm giới thiệu dự án Sun Cosmo Residence Da Nang - một dự án cao cấp được triển khai với mô hình tổ hợp compound hiện đại, vừa sôi động vừa riêng tư, gần sông Hàn và nằm tại vị trí giao lộ của những con đường huyết mạch dẫn tới phố Nguyễn Văn Thoại - một điểm đến sầm uất về giải trí, dịch vụ, ẩm thực tại Đà Nẵng.

Với thiết kế đa công năng, đầy đủ tiện ích và phong cách hiện đại, Sun Cosmo Residence Da Nang hứa hẹn sẽ mang đến phong cách sống mới đẳng cấp và đáp ứng yêu cầu chất lượng cuộc sống cao của giới thành đạt và người nước ngoài. Với vị trí đắc địa, Sun Cosmo Residence Da Nang không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh sống mà còn là cửa ngõ mở ra thế giới giải trí sôi động, đồng thời góp phần thu hút cộng đồng quốc tế đến Đà Nẵng.

