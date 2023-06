Top 10 công ty lắp camera an ninh uy tín, chuyên nghiệp giá rẻ tại Đà Nẵng

(PR) - An toàn và an ninh là hai thứ không thể bỏ qua trong thời đại hiện nay. Một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để gia đình, công ty hay người thân luôn an toàn đó chính là lắp đặt camera. Vậy đâu là địa chỉ lắp camera an ninh Đà Nẵng uy tín? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong top 10 công ty sau.

1. Skytech Camera - Lắp camera an ninh Đà Nẵng tốt nhất

Skytech là địa chỉ xứng đáng đứng top đầu trong danh sách các công ty Lắp camera an ninh Đà Nẵng. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trên thị trường, danh tiếng và vị thế của Skytech Camera đã được khẳng định.

Skytech Camera sở hữu đội ngũ chuyên gia, kỹ sư công nghệ thông tin lên đến 200+ người. Với tầm nhìn trở thành địa chỉ hàng đầu Việt Nam về lắp đặt camera, Skytech Camera luôn không ngừng nỗ lực và hoàn thiện dịch vụ mỗi ngày.

Đã có rất nhiều khách hàng sử sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp và đánh giá rất cao. Ngoài ra, công ty còn tự hào liên tục xếp top đầu đơn vị uy tín và được nhiều cơ quan báo chí đưa tin. Vì thế bạn có thể yên tâm khi lựa chọn Skytech.

Hiện tại Skytech Camera cung cấp đa dạng các sản phẩm đó là:

● Camera giám sát

● Camera trọn bộ

● Camera cho ô tô

● Phụ kiện camera

● Máy chấm công

● Tổng đài thông minh

● Lắp đặt hệ thống camera

● Sửa chữa hệ thống camera…

Skytech Camera mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi đừng ngần ngại liên hệ hotline: 0935111014 ngay hôm nay để nhận được khuyến mãi dành riêng cho bạn nhé!

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 111 Yên Thế, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0935111014

Website: https://lapcamera.danang.vn/

Mail contact: info@lapcamera.danang.vn

2. Gia Tín Computer

Đây là thương hiệu phát triển và tồn tại trên 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT và công nghệ thông tin. Gia Tín Computer cung cấp đa dạng các thương hiệu camera an ninh và giám sát nổi tiếng như: Dahua, Dahua, Panasonic, Vante… Gia Tín Computer tự tin sẽ mang đến cho gia đình, cơ quan của bạn sự an toàn tuyệt đối.

3. Trường Giang Computer - Lắp camera an ninh Đà Nẵng đa dạng mẫu mã

Trường Giang là công ty đi đầu về lắp camera uy tín tại Đà Nẵng. Với phương châm hoạt động “Uy tín tạo nên thương hiệu” Trường Giang Computer luôn nỗ lực mang đến giải pháp an ninh an toàn, chất lượng và tiết kiệm nhất.

4. Camera DaNa Đà Nẵng

Địa chỉ không thể thiếu trong danh sách này đó chính là Camera DaNa Đà Nẵng. Đơn vị chuyên cung cấp và lắp đặt camera các loại tận nơi. Đến với công ty này, bạn sẽ được tư vấn kỹ lưỡng về các loại camera. Camera DaNa Đà Nẵng được nhiều cá nhân, đơn vị doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn không chỉ ở Đà Nẵng mà còn ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước.

5. Hải Nam telecom - Lắp camera an ninh Đà Nẵng giá rẻ

Hải Nam telecom phân phối camera chất lượng cao, đa dạng mẫu mã mà còn cực tiết kiệm chỉ từ 300k. Ngoài ra đơn vị hỗ trợ giao hàng miễn phí trên toàn quốc giúp bạn có mức đầu tư tiết kiệm, hiệu quả.

6. Lắp đặt camera FPT

Được biết đến với các dịch vụ mạng, FPT còn cung cấp dịch vụ lắp đặt camera trọn gói giá rẻ. Sau 22 năm hoạt động, hiện tại FPT sở hữu đội ngũ nhân viên hơn 9000 người và 200 điểm giao dịch trên toàn quốc. Đảm bảo cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng nhanh chóng, dễ dàng nhất với hotline: 1900.6600 - 0947.444.899 siêu tốc.

7. Maxtech 24/7 - Lắp camera an ninh Đà Nẵng chuyên nghiệp

Maxtech 24/7 mặc dù là địa chỉ sinh sau đẻ muộn nhưng những nhân viên và đội ngũ kỹ thuật Maxtech 24/7 là những người đi đầu trong ngành, tràn đầy nhiệt huyết về an ninh. Maxtech 24/7 luôn sẵn sàng đồng hành và mang đến những điều tốt đẹp cho khách hàng. Hãy liên hệ với Maxtech 24/7 để được tư vấn nhanh nhất nhé!

8. Khoa Phan

“Chuyên nghiệp”, “Giá tốt” là những gì khách hàng nói nhiều nhất về Khoa Phan. Với 10 năm kinh nghiệm tích lũy. sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng từ giá rẻ đến cao cấp. Công ty đã lắp đặt thành công cho rất nhiều khách hàng là gia đình, chung cư, công trình thương mại, nhà máy, khách sạn, trường học….

9. HN Telecom - Lắp camera an ninh Đà Nẵng bảo hành dài hạn

HN Telecom là thương hiệu hàng đầu về camera an ninh Đà Nẵng. Ưu điểm của HN Telecom là cung cấp quy trình tư vấn rõ ràng, bao gồm tư vấn thiết bịm vị trí lắp đặt, phương án thi công, giá cả… Ngoài ra, công ty cam kết sử dụng sản phẩm chất lượng, chính hãng 100% để khách hàng có thể yên tâm.

10. Đại Hữu Nghị

Đại Hữu Nghị luôn tự hào là địa chỉ lắp camera an ninh Đà Nẵng được nhiều khách hàng tín nhiệm và yêu mến. Công ty cung cấp ra thị trường những mẫu camera giám sát an ninh hiện đại bậc nhất hiện nay. Để đảm bảo an ninh cho ngôi nhà và cơ quan của bạn, hãy lựa chọn Đại Hữu Nghị ngay hôm nay nhé!

Trên đây là Top 10 công ty lắp camera an ninh uy tín, chuyên nghiệp giá rẻ tại Đà Nẵng. Với những thông tin này, hy vọng bạn có có cho mình sự lựa chọn phù hợp nhất.