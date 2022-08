Top mẫu đồng phục đẹp cho nhà hàng, khách sạn cao cấp

(PR) - Khi dịch bệnh tại các nước đã được kiểm soát tốt, nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch trong nước và nước ngoài tăng mạnh trở lại. Nắm bắt được tình hình đó, nhiều nhà hàng khách sạn trong nước kinh doanh trở lại khiến nhu cầu về đồng phục cho nhân sự cũng tăng cao. Vậy các mẫu đồng phục đẹp cho từng vị trí và ở đâu bán mẫu đồng phục cho nhà hàng, khách sạn cao cấp đẹp nhất và giá cả hợp lý? Hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết bài viết sau để giải đáp câu hỏi trên nhé!

Đồng phục nhân viên quản lý nhà hàng, khách sạn

Đồng phục cho quản lý cần thể hiện được chuyên nghiệp và uy tín của một quản lý. Thường được thiết kế với đồng phục quản lý nữ và quản lý nam. Quản lý nữ: Áo vest kết hợp áo sơ mi và váy ôm hoặc quần ôm dài tạo nên sự thanh lịch và sang trọng cho phái nữ.

Quản lý nam: Quần tây đi kèm với các phụ kiện như cà vạt, thể hiện sự uy nghiêm. Đồng phục Dony chuyên các mẫu đồng phục nhân viên quản lý chắc chắn sẽ giúp bạn có nhiều sự lựa chọn.

Đồng phục cho lễ tân nhà hàng

Lễ tân là bộ mặt của nhà hàng nên phải tạo thiện cảm và chuyên nghiệp, giúp tạo ấn tượng tốt đối. Vì vậy bạn nên lựa chọn các mẫu áo chít eo để tạo sự mềm mại của người người mặc.

Mặc khác, váy ôm, áo vest khoác ngoài cùng kiểu búi tóc giúp lễ tân thêm phần ấn tượng hơn. Ngoài ra bạn cũng nên chọn các kiểu thiết kế phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam như áo dài.

Đồng phục nhân viên phục vụ nhà hàng

Đồng phục nhà hàng thiết kế cho nhân viên phục vụ phải yêu cầu sự thoải mái vì hoạt động rất nhiều. Phần dưới của đồng phục có thể là quần, váy trên đầu gối không quá bó để dễ đi lại.

Nên chú trọng chất liệu may thoải mái, co giãn và thấm hút tốt. Mặc khác ưu tiên gam màu nổi bật và thêu logo của doanh nghiệp. Điều này giúp tăng độ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp hơn.

Đồng phục bếp

Mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nhưng để tạo nên sự chuyên nghiệp. Các bạn nên đầu tư cho đội ngũ nhà bếp đồng phục ưu tiên thoải mái, thấm hút mồ hôi.

Một số đặc điểm nổi bật của đồng phục bếp:

● Màu sắc chủ đạo: Màu trắng vì nó thể hiện sự sạch sẽ và vệ sinh

● Kiểu dáng: Hiện đại sang trọng và đẳng cấp.

● Chất liệu vải: Chống thấm, chống bẩn.

Ngoài ra nên chọn đồng phục hướng phương Tây. Gam màu đỏ sẫm tạo được ấn tượng mạnh đối với người nhìn. Đồng thời nó còn đem lại sự phá cách độc đáo, sang trọng.

Đồng phục nhân viên pha chế - Bartender

Cũng giống như nhân viên phục vụ, nhân viên pha chê là người tiếp xúc với khách hàng nên cần có sự chỉnh chu trong trang phục để thể hiện được sự chuyên nghiệp. Các mẫu trang phục thường được chọn là quần áo sơ mi, quần âu với gam màu trung tính.

Có thể kết hợp sơ mi với tạp dề jean, hoặc sơ mi trắng với áo gile cũng là một sự lựa chọn không tệ phải không! Chắc chắn các mẫu đồng phục nhân viên pha chế của Dony sẽ không làm bạn thất vọng.

Tại sao nên đặt niềm tin vào xưởng may Dony làm nơi thiết kế đồng phục nhà hàng khách sạn?

Nhân viên nhà hàng khách sạn là cầu nối trực tiếp với khách hàng với công ty, giúp tiếp cận, hướng dẫn truyền tải hình ảnh và phục vụ những giá trị tới khách hàng. Dony luôn đảm bảo mang lại những thiết kế mang tính thẩm mỹ cao, lịch sự tinh tế, sang trọng và đặc trưng. Thiết kế bao gồm đồng phục nhà hàng, đồng phục khách sạn cho từng doanh nghiệp.

Dony là một trong những cơ sở, xưởng may lớn nhất và chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên gia trong việc công may, in thêu quần áo chất lượng cho các đối tác trong và ngoài nước. Công ty đã được Đài truyền hình HTV, Công ty Honda Việt Nam,... tin tưởng và đặt hàng.

Chúng tôi cam kết lấy giá gốc vật liệu tại xưởng giúp tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp. Sẵn sàng hoàn tiền 100% nếu sản phẩm may không đạt yêu cầu của khách. Luôn coi trọng các chỉ số về thấm ướt mồ hôi, xù lông, độ bền màu, sự co dãn, cách nhiệt,... giúp tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Báo giá minh bạch rõ ràng, quyền lợi và ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên bạn cần liên hệ trực tiếp để xem nhiều mẫu mã và sờ thử chất liệu may trước khi đặt hàng nhé!

