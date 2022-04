Tour Hội An 1 ngày hớp hồn du khách Đà Nẵng nhờ điều gì?

(PR) - Một buổi chiều, chúng tôi tản bước trên con đường nhỏ, những chiếc xe cũ kĩ, mái ngói rêu phong và bức tường vàng cổ kính… đâu đấy trong không gian, sự bình yên bổng len lỏi vào tâm hồn.

Ai đó đã từng nói: “Cái gì càng mộc mạc, đơn giản lại càng dễ chạm đến trái tim người ta nhất”. Có lẽ Hội An là thế. Những cung đường ngang dọc ngập tràn sắc đỏ, gánh hàng rong và những con người chân quê đã làm nên một “nốt trầm” sâu lắng cho Hội An trong “bản nhạc du lịch” đa dạng âm sắc.

Hội An - phố cổ cứ nhẹ nhàng từng bước đi vào lòng mỗi du khách những âm điệu rất riêng, nhẹ nhàng và sâu lắng. Chỉ cách Đà Nẵng tầm 30km, tour Hội An 1 ngày luôn là chương trình được du khách lựa chọn nhiều nhất mỗi khi đến Miền Trung.

Phố cổ Hội An bình yên trong “tour Hội An 1 ngày” của DANAGO. Ảnh: DANAGO

Điểm đặc biệt trong tour Hội An 1 ngày

Không giống những tour Bà Nà Hill 1 ngày hay tour Huế 1 ngày, tour Hội An 1 ngày khởi hành từ Đà Nẵng thường sẽ tham quan 2 địa điểm lớn là danh thắng Ngũ Hành Sơn tại Đà Nẵng và Phố cổ Hội An.

Ngũ Hành Sơn và Hội An đều nằm trên cung đường nối dài từ thành phố biển Đà Nẵng đến Hội An, du khách đi tour Hội An 1 ngày sẽ được chiêm ngưỡng danh thắng Ngũ Hành Sơn hùng vĩ bên bờ biển Non Nước, Làng đá mỹ nghệ lâu đời nhất Đà Nẵng và Phố cổ Hội An với chương trình tour vô cùng độc đáo.

Động Huyền Không trên ngọn Thủy Sơn thuộc dãy Ngũ Hành Sơn. Ảnh: DANAGO

Thời gian đi tour Hội An 1 ngày lý tưởng nhất

Tour Hội An 1 ngày thường bắt đầu vào khung giờ 15:30 hằng ngày, đây là thời điểm thích hợp nhất trong ngày bởi thời tiết lúc này không quá nóng, trải nghiệm leo núi Thủy Sơn không còn mệt mỏi bởi bước vào núi không khí vô cùng mát lạnh, khác hoàn toàn so với bên ngoài.

Điểm khác, tour thường kết thúc vào 21:00 rất thuận tiện để du khách có thể chiêm ngưỡng phố cổ Hội An vào thời gian đẹp nhất.

Hoàng hôn trên phố cổ đẹp đến mê hồn, bên cạnh tham quan Hội An du khách đi tour Hội An 1 ngày còn có nhiều trải nghiệm khác như: Khám phá nhà cổ, mua sắm đặc sản Hội An, ngồi thuyền thả đèn hoa đăng trên sông Hoài, nghe bài chòi dân gian… hứa hẹn mang lại kỉ niệm đẹp nhất cho du khách khi đến miền Trung.

Hội quán Phúc Kiến trong tại phố cổ Hội An. Ảnh: DANAGO

Ngoài chương trình tour chính Ngũ Hành Sơn – Hội An, tour Hội An 1 ngày tham quan di tích Rừng dừa Bảy Mẫu cũng là trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn. Đến đây, bạn như bước vào thế giới sông nước của miền Tây Nam Bộ, ngắm cảnh rừng dừa cùng nhiều hoạt động thú vị trên sông: Hát karaoke, xem vãi chày, múa thuyền thúng và nhiều trải nghiệm thú vị khác.

Quan cảnh rừng dừa Bảy Mẫu trong tour Hội An 1 ngày của DANAGO. Ảnh: DANAGO

Đặt tour Hội An 1 ngày ở đâu để có trải nghiệm tốt nhất?

Tour Hội An 1 ngày hay còn gọi là tour Ngũ Hành Sơn – Hội An 1 ngày là chương trình được yêu thích nhất và chưa bao giờ vắng mặt trong các chương trình tour dài ngày của du khách khi đến Đà Nẵng. Vì vậy, không quá khó để bạn tìm được chương trình tour này trên các trang mạng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi về lượng truy cập và ý kiến khách hàng thì website của DANAGO™ là địa chỉ mang đến chương trình tour uy tín và chất lượng nhất tại Đà Nẵng.

Website tour Hội An 1 ngày của DANAGO. Ảnh: DANAGO

DANAGO™ là công ty du lịch quy mô lớn, hoạt động theo giấy phép lữ hành số 48-N69/2022/SDL.GP LHND được cấp bởi Sở du lịch Đà Nẵng, là một trong những đơn vị lữ hành uy tín tổ chức những tour dài ngày tại Miền Trung, bên cạnh đó các tour hằng ngày cũng được tổ chức thường xuyên, nhất là tour ghép đoàn, nên mặc dù giá tour rẻ nhưng vẫn giữ được chất lượng tốt, vì vậy rất nhiều du khách lựa chọn khi đến Miền trung.

Theo thống kê, DANAGO™ là một trong số những đơn vị tại Đà Nẵng từng được chúng tôi nhắc đến trong bài viết tour Bà Nà Hill 1 ngày vào ngày 04/04/2022, và đã được rất nhiều độc giả phản hồi tích cực.

Với những nội dung trên, hy vọng bạn có thể tìm được chương trình tour Hội An 1 ngày phù hợp sở thích của mình. Nếu cần tìm hiểu thêm, bạn có thể liên hệ đến DANAGO™ theo thông tin mà chúng tôi đề xuất dưới đây.