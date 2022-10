(PR) - Tại Hương quán của Trầm Hương Mộc Thủy - đạo hữu sẽ được đắm chìm trong hương trầm thơm thoang thoảng, và cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời!

1. Trầm Hương Mộc Thủy - cuộc đời của trầm

Sinh ra và lớn lên tại kinh đô Huế với nền văn hóa đậm chất cung đình, Dương Văn Quốc - CEO của Trầm Hương Mộc Thủy nuôi giấc mơ đem thú chơi tao nhã này đến gần hơn với giới trẻ, giúp Gen Z hiểu và yêu hơn thứ “quốc bảo” của rừng xanh.

Trầm Hương Mộc Thủy là người kể câu chuyện về cuộc đời của trầm - mang những sản phẩm trầm chất lượng đi đến khắp mọi miền tổ quốc. Luôn nỗ lực mang trầm hương xứ Huế đến gần hơn với quý đạo hữu gần xa, đem tinh hoa trong từng thớ trầm phục vụ nhu cầu cuộc sống, trầm hương Mộc Thủy hiện cung cấp những sản phẩm với độ hoàn thiện cao.

2. Trầm Hương Mộc Thủy - mang Trầm xứ Huế đi đến muôn nơi

Là đơn vị đi đầu trong nền công nghiệp trầm hương, Mộc Thủy hiện cung cấp những sản phẩm như:

2.1. Tinh dầu trầm hương

● Là thuốc an thần tự nhiên, giúp bạn giảm stress, ngủ sâu hơn, ngon hơn và không gây hại cho thần kinh nếu sử dụng trong suốt một thời gian dài.

● Trầm hương thuộc tính ấm, thuộc dương. Tinh dầu trầm được Đông Y xưa sử dụng nhằm bổ thận, tráng dương, tăng cường chức năng sinh lý ở Nam giới.

● Làm sạch không khí, tạo hương thơm tự nhiên dễ chịu.

● Sát khuẩn diệt trùng, giảm đau (các trường hợp đau nhức khớp xương, đau dây thần kinh, đau cơ, viêm khớp), hỗ trợ tiêu hóa ở người già và trẻ nhỏ.

● Mang lại may mắn tài lộc, thanh tẩy chướng khí, hội tụ nhân khí, giúp gia chủ phát đạt an khang.

2.2. Hộp thưởng trầm hương thanh

Xuất phát từ văn hóa thưởng hương của Nhật từ thời Muromachi, lấy làn khói trầm làm gốc, Hộp thưởng trầm hương thanh được thiết kế với độ hoàn thiện cao, dành riêng cho giới sành trầm và người yêu hương trầm cảm nhận được 10 đức của Hương gồm:

● Đức 1. Hương làm tăng khả năng cảm giác - người thưởng hương qua đó rèn được các giác quan tinh nhạy, từ đó ngộ ra được cõi chân thân thiện mỹ.

● Đức 2. Hương thanh tẩy cơ thể và tâm hồn - giúp người yêu hương tìm được chốn bình yên để chữa lành trái tim đằng sau những xô bồ giông bão.

● Đức 3. Hương Thanh lọc cơ thể - thúc đẩy cơ quan tiêu hóa - bài trừ độc tố, thanh lọc cơ thể.

● Đức 4. Hương thơm êm ái, ru giấc ngủ ngon.

● Đức 5. Hương chữa lành nỗi cô đơn, bầu bạn cùng người trên hành trình chữa lành và trưởng thành.

● Đức 6. Hương an định tinh thần - hướng con người đến chốn an yên tĩnh tại trong tâm hồn.

● Đức 7. Hương nhiều không cản lối - hương thơm thanh nhẹ, nồng nàn, quấn quýt, vướng vít nhưng đủ làm người ta phải nhớ mãi không quên.

● Đức 8. Hương ít mà vẫn thơm lâu - sử dụng công nghệ tinh chế, hộp thưởng trầm hương thanh giúp giữ nguyên được hương trầm thượng hạng.

● Đức 9. Hương Nhiều năm không hỏng - được gia công bằng công nghệ hiện đại, không chất bảo quản, có thể lưu giữ trong thời gian dài không gây biến chất.

● Đức 10. Hương dùng hằng ngày không gây hại - trầm hương tự nhiên, không gây tác động xấu đến thần kinh và sức khỏe, có thể sử dụng trong thời gian dài.

2.3. Nụ Trầm Hương - tặng vật của thiên nhiên

Trầm hương Mộc Thủy cung cấp nụ trầm hương loại 1 2 3 phù hợp với túi tiền của đông đảo đạo hữu. Gia công từ bột trầm hương nguyên chất cùng những nguyên liệu 100% nguồn gốc tự nhiên, nụ trầm hương Mộc Thủy cho chất lượng điểm 10 cùng những công dụng thần kỳ như:

● An thần thư giãn - đốt nụ trầm hương giúp an thần, giải tỏa áp lực cuộc sống, giúp ngủ sâu và ngon giấc hơn.

● Xua đuổi tà khí, bổ sung phúc khí, thanh tẩy năng lượng xấu, mang lại may mắn thành công cho gia đình gia chủ.

2.4 Tượng gỗ trầm hương

Từ khối gỗ vô tri, thiếu đi nhân khí, bàn tay khéo léo của nghệ nhân Mộc Thủy đã tạo nên những bức tượng phù điêu hoàn chỉnh. Phù điêu trầm hương không chỉ là vật trang trí phong thủy, món quà ý nghĩa mà còn có những công dụng tuyệt vời như:

● Mang lại may mắn, hạnh phúc, sức khỏe, an khang cho người dùng: Được đẽo tạc tỉ mỉ công phu thông qua các hình tượng linh thú, khối gỗ trầm hương chứa đầy linh khí của trời đất có giá trị liên thành, có tác dụng đặc biệt trong phong thủy, mang đến may mắn, an khang cho quý đạo.

● Trầm hương thuộc mộc, đặc biệt phù hợp với đạo hữu hành Mộc và hành Hỏa - giúp sự nghiệp thăng tiến, gặp dữ hóa lành…

Ghé thăm hương quán của Trầm Hương Mộc Thủy tại địa chỉ:

Website : Https://TramHuongMocThuy.vn/

Hotline : 0793839796 – 0789061296

Địa Chỉ :

- Nơi Sản Xuất : Phường An Hòa, TP. Huế

- Văn Phòng : 328/19 Nguyễn Thị Đặng, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.