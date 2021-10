Trúng thưởng xổ số có cần đóng thuế thu nhập cá nhân không?

(PR) - Bạn có thắc mắc trúng số cần đóng thuế bao nhiêu phần trăm không? Số tiền thực tế bạn nhận được không phải giống với giải tiền được in trên tấm vé đâu nhé, bạn cần thực hiện nghĩa vụ với nhà nước là đóng thuế. Do đó, dù may mắn sở hữu tấm vé độc đắc cũng đọc ngay bài viết bên dưới để hiểu rõ về việc đóng thuế theo đúng pháp luật bạn nhé!

Quy định về đóng thuế thu nhập cá nhân khi trúng xổ số

Ở nước ta có quy định những điều khoản đối với những trường hợp trúng xổ số, trong đó quan trọng nhất là việc đóng thuế thu nhập. Tức là các dạng khuyến mãi, cá cược, cuộc thi trúng giải và hình thức xổ số đều phải tuân thủ quy định này.

Nếu một ngày may mắn mỉm cười khiến bạn trúng giải đặc biệt hoặc bất cứ giải xổ số khác có trị giá hơn 10 triệu đồng, khi nhận thưởng, bạn hãy nhớ đến trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước nhé.

Mức đóng thuế TNCN sau khi trúng xổ số là bao nhiêu?

Theo quy định được trích theo điều 15, thông tư 111/2013/TT-BTC, các trường hợp trúng giải với giá trị tiền thưởng hơn 10 triệu đồng cần đóng thuế TNCN. Mức thuế cần đóng là 10% của số tiền thưởng.

Công thức tính khá đơn giản:

Số tiền thuế phải nộp = (Tổng giá trị giải thưởng - 10.000.000đ) x 10%. Xổ Số KT sẽ lấy một ví dụ cụ thể như sau:

Sau khi có kqxsmn, bạn may mắn trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng thì cần đóng thuế bao nhiêu? Theo công thức quy định, với mức giải này số tiền bạn đóng thuế là (2.000.000.000 - 10.000.000) x 10% = 199.000.000 đồng.

Hoặc nếu bạn dò kqxsmt và trúng giải ba, trị giá giải thưởng là 10 triệu thì có phải đóng thuế không? Trong trường hợp này bạn không cần đóng thuế TNCN. Vì số tiền thưởng phải lớn hơn 10 triệu mới cần phải đóng, bạn chưa phải là đối tượng để thực hiện nghĩa vụ này nhé!

Trong trường hợp bạn trúng giải phụ của giải đặc biệt từ đơn vị xổ số miền Bắc, lúc này số tiền thuế cần đóng là: (20.000.000 - 10.000.000) x 10% = 1.000.000 đồng.

Người trúng giải sẽ không cần trực tiếp thực hiện việc đóng thuế, thay vào đó là các công ty xổ số sẽ chịu trách nhiệm cho việc khấu trừ, làm các thủ tục đúng quy định cho khách hàng, trước khi tiến hành trao thưởng cho người trúng xổ số.

Trong trường hợp bạn trúng nhiều giải khác nhau và tổng giải thưởng lớn hơn 10 triệu đồng thì cũng không cần đóng thuế TNCN, vì loại thuế này chỉ áp dụng/giải.

Đóng thuế thu nhập cá nhân có áp dụng trong xổ số điện toán không?

Tính đến nay, xổ số điện toán đang là hình thức phổ biến, thu hút đông đảo người chơi, trị giá giải thưởng cũng cao gấp nhiều lần so với việc chơi xổ số truyền thống. Và đối với loại hình này, bạn vẫn có nghĩa vụ đóng thuế TNCN nếu trúng giải.

Quy định đóng thuế của loại hình này cũng giống với xổ số kiến thiết, giá trị giải thưởng nếu lớn hơn 10 triệu đồng, bạn sẽ phải nộp thuế đầy đủ cho nhà nước.

Điểm cần lưu ý ở đây chính là giá trị giải thưởng của Vietlott rất cao, do đó các mức đóng thuế cũng phân chia khác nhau.

Nếu trúng giải với số tiền 5 triệu đồng thì người chơi cần nộp 10% thuế TNCN. Nếu mức tiền thưởng trúng giải hơn 5 tỷ nhưng dưới 10 tỷ, cần đóng mức thuế là 20%. Cuối cùng, mức giá trị giải thưởng khủng nhất, hơn 10 tỷ đồng thì bạn cần đóng thuế là 30% số tiền thưởng được nhận.

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu thông tin cực kỳ quan trọng trong việc đóng thuế thu nhập cá nhân mỗi khi trúng giải xổ số kiến thiết và vietlott. Nắm được các quy định này, xổ số KT tin rằng bạn sẽ có câu trả lời về khoản tiền mình cần đóng mỗi khi trúng số.