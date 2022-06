(PR) - Băng rôn, bảng hiệu từ lâu đã là một phần không thể thiếu của các cửa hàng, doanh nghiệp và công ty. Nó có vai trò đặc biệt trong trong truyền thông và quảng cáo. Hiện nay, dịch vụ in băng rôn vẫn đang là ngành phát triển ở nước ta. VIETADV nhận in băng rôn rẻ, uy tín, chất lượng lấy ngay là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này.

In băng rôn là gì?

Băng rôn là một dạng sản phẩm mang tính biểu ngữ. Nó có tác dụng tuyệt vời trong việc truyền tải thông tin, thông điệp của cá nhân, doanh nghiệp và chủ thể lớn nhỏ khác. Băng rôn thường được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng, với những kích thước và chất liệu thông dụng.

In băng rôn là thao tác in ấn những băng rôn biểu ngữ, khẩu hiệu, biểu tượng ra mặt phẳng, ấn phẩm. Theo đúng với mẫu mã được thiết kế trước đó. In băng rôn thường sử dụng chất liệu là hiflex, pvc, vải lụa, giấy, decal,...

Có bao nhiêu loại băng rôn hiện nay

Băng rôn quảng cáo

Bạn sẽ thường thấy những bản băng rông quảng cáo này ở các địa điểm dễ nhìn thấy và có đông người qua lại. Thiết kế theo dạng dọc hoặc ngang tùy vào địa điểm treo. Chất liệu đa phần là hiflex để dễ dàng treo và độ bền cao, ít tốn chi phí.

Băng rôn khai trương

Đối tượng sử dụng loại băng rôn này là những cửa hàng, doanh nghiệp đang chuẩn bị khai trương. Chất liệu của loại băng rôn này có thể là giấy chống thấm hoặc vải để giảm thiểu chi phí tối đa.

Băng rôn cổ vũ

Nếu theo dõi những trận bóng đá bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người đeo băng rôn đỏ ở trên đầu. Đây chính là loại băng cổ vũ thường thấy nhất. Chất liệu là vải lụa màu đỏ nổi bật. Dễ dàng cột ở đầu và tay.

Băng rôn chúc mừng

Băng rôn chúng mừng được sử dụng nhiều trong lễ tết, chúc mừng. Chất liệu cũng giống với loại băng rôn cổ vũ nhưng kích thước và màu sắc đa dạng hơn.

Băng rôn tuyển dụng

Được sử dụng nhiều trong quán cafe, nhà hàng, cửa hàng,... Chất liệu của băng rôn này là hiflex và được thiết đế để dễ dàng treo cây, treo cột trên đường.

Băng rôn sự kiện

Cũng giống như băng rôn quảng cáo, băng rôn sự kiện được sử dụng trong các chương trình, sự kiện lớn nhỏ được tổ chức trong nhà hay ngoài trời. Đặc điểm của loại băng rôn này là chỉ dùng một lần, nên khách hàng có thể lựa chọn loại chất liệu phù hợp để tối ưu chi phí.

Ưu và nhược điểm khi sử dụng băng rôn

Là sản phẩm truyền thông tốt nhất từ trước đến nay, có nhiều lý do, lợi ích để người dùng lựa chọn sử dụng băng rôn.

Ưu điểm khi sử dụng băng rôn ● Thông tin truyền tải đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu và nổi bật. Từ đó thu hút sự chú ý của khách hàng, người dùng quan tâm đến. ● Gia tăng độ nhận biết qua hình ảnh và định hình thương hiệu tốt nhất. ● Nâng tầm ảnh hưởng và giá trị của thương hiệu, thông điệp hiệu quả. ● Dễ dàng tiếp cận với một tệp khách hàng quan tâm nhất định trong một khu vực tập trung. ● Là công cụ quảng cáo, quảng bá ngoài trời có độ bền cao và chi phí thấp. ● Đa dạng mẫu mã, thiết kế theo nội dung yêu cầu, có sự khác biệt lớn. ● Thu hút, tiếp cận mọi khách hàng từ cơ bản đến cao cấp. Tuyên truyền mọi lúc và mọi thời điểm 24/24.

Nhược điểm của băng rôn ● Bởi vì các mẫu băng rôn được đặt tại một vị trí cố định. Nên khách hàng tiếp cận đến băng rôn chỉ nằm ở một khu vực nhỏ. ● Dù được quảng bá mọi lúc và ở mọi thời điểm nhưng thời gian tiếp cận đến khách hàng của băng rôn rất ngắn. Nó chỉ tầm khoảng 10 - 1 phút. ● Đối với băng rôn ngoài trời, doanh nghiệp chỉ được treo ở những vị trí được cho phép. Liên quan đến những pháp lý đi kèm.

VIETADV nhận in băng rôn rẻ, uy tín, chất lượng lấy ngay

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị nhận in băng rôn trên thị trường cả nước. Nhưng không phải đơn vị nào cũng cugn cấp dịch vụ uy tín. Một trong những địa chỉ uy tín mà bạn nên tham khảo chính là công ty TNHH quảng cáo VIETADV.

Tại đây, VIETADV nhận in băng rôn rẻ, uy tín, chất lượng lấy ngay cho mọi khách hàng. Dù là khách hàng nội tỉnh hay ngoại tỉnh. Đến với VIETADV, bạn sẽ được cam kết:

● Đảm bảo tuyệt đối về chất lượng, số lượng cũng như thời hạn giao hàng theo đúng cam kết.

● Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm với khách hàng.

● Giá in cạnh tranh nhất thị trường với mức chiết khấu hấp dẫn.

● Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng từ 2 triệu đồng trong khu vực nội thành TPHCM. Linh hoạt thanh toán bằng nhiều phương thức tiện dụng.

● Mỗi đơn hàng tại công ty, khách hàng đều sẽ được tặng kèm vô vàn quà tặng hấp dẫn, khuyến mãi ngập tràn.

Chần chờ gì mà không liên hệ ngay đến VIETADV để được tư vấn và báo giá ngay hôm nay!