Chính trị Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản (QNO) - Sáng nay 14/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam đến thăm các cơ sở tôn giáo, chức sắc Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Đồng Nguyện - trụ trì chùa An Lạc (TP.Hội An). Ảnh: NGỌC MẠNH

Tại chùa Minh Cẩm (huyện Phú Ninh), chùa Lầu (huyện Duy Xuyên), chùa Pháp Hoa (thị xã Điện Bàn) và chùa An Lạc, chùa Minh Giác (TP.Hội An), lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy gửi lời chúc đến các vị trụ trì cùng toàn thể chức sắc, chức việc, tăng ni, cư sĩ, phật tử mạnh khỏe, an lành, đạt nhiều thành tựu trong công tác phật sự, đạo pháp và đón một mùa Phật đản an vui.

Nhấn mạnh Đại lễ Phật đản có ý nghĩa đặc biệt với phật tử và người có tâm hướng về đức Phật, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn chức sắc, tín đồ, tăng ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Dân tộc - Đạo pháp - Chủ nghĩa xã hội”. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các vị trụ trì cảm ơn sự động viên, thăm hỏi và tình cảm tốt đẹp của Ban Dân vận Tỉnh ủy dành cho chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, đồng bào phật tử trên địa bàn tỉnh.