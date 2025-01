Bạn cần biết Bảng giá áo mưa in logo công ty 2025 (PR) - Hiện nay, với sự phát triển của ngành công nghiệp in ấn và nhu cầu quảng bá thương hiệu ngày càng cao, việc đặt áo mưa in logo theo yêu cầu trở thành xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, giá thành của áo mưa in logo lại khá đa dạng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá và cung cấp bảng giá áo mưa in logo công ty 2025 chi tiết để bạn có thể đưa ra quyết định phù hợp.

Giá áo mưa in logo bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

Bảng giá áo mưa in logo công ty 2025 phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

Số lượng đặt hàng

Giá áo mưa in logo công ty chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ số lượng đặt hàng. Khi số lượng đặt hàng tăng, chi phí sản xuất và in ấn được phân bổ hiệu quả hơn, dẫn đến giá thành trên mỗi sản phẩm giảm. Đây là lý do các đơn hàng số lượng lớn thường nhận được ưu đãi đặc biệt. Với những đơn hàng nhỏ lẻ, chi phí cố định cho thiết kế và sản xuất có thể khiến giá mỗi chiếc áo mưa cao hơn.

Chất liệu áo mưa

Hai loại chất liệu phổ biến nhất là dù trơn và dù tổ ong. Dù trơn có giá thành thấp hơn, nhẹ và dễ sử dụng, phù hợp với các đơn hàng số lượng lớn. Ngược lại, dù tổ ong mang lại độ bền cao hơn, khả năng chống thấm tốt hơn nhưng chi phí cũng cao hơn đáng kể. Việc lựa chọn chất liệu phụ thuộc vào ngân sách và nhu cầu sử dụng cụ thể của công ty.

Kích thước và kiểu dáng

Các kiểu dáng đơn giản như áo mưa cánh dơi thường có giá thấp hơn so với các thiết kế phức tạp như áo mưa bộ hoặc áo mưa bít. Đồng thời, kích thước lớn hơn hoặc yêu cầu thiết kế độc quyền cũng làm tăng chi phí sản xuất. Đối với những công ty muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ, đầu tư vào thiết kế độc đáo thường là lựa chọn phù hợp dù chi phí cao hơn.

Vị trí cơ sở sản xuất áo mưa và địa chỉ khách hàng

Nếu xưởng sản xuất gần khu vực giao hàng, chi phí vận chuyển sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, đối với các đơn hàng ở xa hoặc cần giao gấp, chi phí vận chuyển có thể tăng cao. Việc lựa chọn xưởng sản xuất uy tín, gần khu vực hoạt động của công ty sẽ giúp tối ưu hóa chi phí và đảm bảo thời gian giao hàng.

Báo giá áo mưa in logo công ty theo yêu cầu tại Áo mưa doanh nghiệp

Áo mưa doanh nghiệp là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp áo mưa in logo theo yêu cầu, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn và quảng bá thương hiệu. Bảng giá áo mưa in logo công ty 2025 tại Áo mưa doanh nghiệp khá cạnh tranh, đặc biệt là cho các đơn hàng lớn. Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các mốc số lượng:

Kiểu dáng áo mưa in logo công ty

Chất liệu

Đơn giá

Áo mưa cài cạnh

Nhựa PVC thường

55.000

Nhựa PVC Rạng Đông

65.000

Vải dù, vân tổ ong

87.000

Áo mưa choàng chữ A

Nhựa PVC thường

78.000

Nhựa PVC Rạng Đông

80.000

Vải dù, vân tổ ong

115.000



Áo mưa bít hông

Nhựa PVC thường, vân tổ ong

65.000

Nhựa PVC Rạng Đông

68.000

Vải dù, vân tổ ong

87.000

Áo mưa bộ

Vải dù 1 lớp (không phản quang)

130.000

Vải dù 2 lớp (không phản quang)

260.000



Lưu ý: Đây là bảng giá áo mưa in logo công ty 01/2025 áp dụng khi mua tối thiểu 100 cái.

Ưu đãi tháng này tại Áo mưa doanh nghiệp:

●Miễn phí vận chuyển 1 vị trí nội thành TP.HCM.

●Trợ giá 7.000đ/cái cho áo mưa chất liệu dù trơn so với dù tổ ong.

●Ưu đãi hấp dẫn dành cho các đơn hàng áo mưa số lượng lớn.

Để nhận báo giá chi tiết nhất, vui lòng liên hệ hotline 0938.630.145. Đội ngũ tư vấn của Áo mưa doanh nghiệp sẽ hỗ trợ bạn 24/7.

Các yếu tố cần lưu ý khi tham khảo bảng giá

Để đảm bảo bạn nhận được sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý, hãy chú ý các điểm sau:

●Yêu cầu báo giá chi tiết, bao gồm đầy đủ các yếu tố: chất liệu, công nghệ in, số lượng, chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng.

●Yêu cầu xưởng sản xuất cung cấp mẫu áo mưa in logo trước khi sản xuất hàng loạt.

●Tham khảo ít nhất 2-3 đơn vị để có cái nhìn tổng quan về bảng giá áo mưa in logo công ty 2025 của toàn thị trường.

●Tận dụng ưu đãi và khuyến mãi để tiết kiệm chi phí đặt mua áo mưa.

Việc đặt áo mưa in logo công ty không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn là cách xây dựng thương hiệu hiệu quả. Để tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm, bạn cần hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến bảng giá áo mưa in logo công ty 2025 và lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín như Áo mưa doanh nghiệp. Đừng quên liên hệ số điện thoại 0938.630.145 để nhận tư vấn chi tiết và báo giá tốt nhất ngay hôm nay tại Áo mưa doanh nghiệp nhé! Hoặc bạn có thể ghé thăm các địa chỉ sau:

Văn phòng tại TP.HCM: 31 Ngô Bệ, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Văn phòng tại Hà Nội: 75a Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Website: aomuadoanhnghiep.com

Facebook: facebook.com/xuongaomuadoanhnghiep/

Email: aomuadoanhnghiepcom@gmail.com