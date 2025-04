Bạn cần biết Bảng giá máy phát điện chạy dầu mới nhất từ Hải Minh 2025 (PR) - Máy phát điện chạy dầu hiện nay được đánh giá là một giải pháp cung cấp điện dự phòng mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một chiếc máy vừa sản bảo hiệu suất vượt trội, vừa phù hợp với ngân sách luôn là một bài toán khó. Hiểu được điều đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp bảng giá máy phát điện chạy dầu từ Hải Minh mới nhất năm 2025, giúp bạn tìm kiếm và lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

1. Ưu điểm nổi bật của máy phát điện chạy dầu Hải Minh

Máy phát điện chạy dầu do Hải Minh cung cấp, đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường nhờ những ưu điểm vượt trội, mang đến sự an tâm và hiệu quả cho người sử dụng:

- Khả năng chịu tải tốt, vận hành liên tục: Các sản phẩm máy phát điện được thiết kế để hoạt động ổn định dưới tải nặng, có khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài mà vẫn đảm bảo hiệu suất phát điện và độ bền cho máy.

- Công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu: Máy được trang bị công nghệ đốt nhiên liệu tiên tiến, tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu lượng tiêu thụ nhiên liệu so với các dòng máy chạy xăng truyền thống.

- Cấu tạo đơn giản, ít hư hỏng: Với thiết kế tối giản, dòng phát điện chạy dầu ít gặp phải các sự cố phức tạp so với máy chạy xăng do không có các bộ phận như bugi hay hệ thống bình chứa xăng phức tạp. Điều này giúp giảm thiểu tối đa các chi phí bảo trì và sửa chữa trong quá trình sử dụng.

- Đa dạng công suất, phù hợp mọi nhu cầu: Hải Minh cung cấp một loạt các model với dải công suất phong phú, từ những máy nhỏ gọn phục vụ nhu cầu dân dụng, hộ gia đình, đến các dòng máy công suất lớn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, xưởng sản xuất hay nhà máy.

- Sản phẩm đạt chuẩn chất lượng ISO: Tất cả các sản phẩm do Hải Minh cung cấp đều trải qua quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO, đảm bảo hiệu suất, độ bền và an toàn cho người sử dụng.

2. Bảng giá máy phát điện chạy dầu mới nhất 2025

Chi phí đầu tư cho một thiết bị phát điện chạy dầu tương đối cao, trung bình từ 10 triệu - 300 triệu đồng. Con số này còn phụ thuộc vào các yếu tố như hãng cung cấp, công suất hoạt động, công nghệ ứng dụng,... Dưới đây là bảng giá tham khảo của một số dòng máy của các thương hiệu sản xuất nổi tiếng trên thị trường, được cập nhật mới nhất năm 2025 từ Hải Minh:

Thương hiệu

Model máy

Công suất (kW)

Giá thành (VNĐ)

KOOP

KDF4000X

2.6

12.870.000

KDF6700X

4.5

16.200.000

KDF6700XE

5

15.800.000

KDF7500XE

5.5

18.300.000

Honda

HD8500EC

5.5

17.500.000

SD7800EC

6

17.800.000

SD8000CX

6

25.000.000

GS10KVA

10

39.000.000

I - MIKE

DG3000E

3

12.300.000

DG 3500SE/3900SE

3

16.500.000

DG6000E

5

14.500.000

DG6900SE

5.5

21.800.000

Hyundai

DHY 20CLE

2

18.600.000

DHY 36CLE

3

20.500.000

DHY 6000LE Diesel

5.5

30.000.000

DHY 12500LE

11

93.800.000

DHY 12500SE-3

11

112.000.000

DHY 65KSEm

60

282.600.000

DHY 75KSE

66

307.800.000



Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm mua, chương trình khuyến mãi, ưu đãi độc quyền và các yếu tố khác. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Hải Minh để nhận báo giá chi tiết và ưu đãi tốt nhất.

3. Tại sao nên chọn mua máy phát điện chạy dầu tại Hải Minh

Giữa vô vàn lựa chọn trên thị trường, Hải Minh tự tin là đối tác tin cậy cung cấp máy phát điện chạy dầu chất lượng hàng đầu với nhiều ưu điểm vượt trội:

- Thương hiệu uy tín, chất lượng: Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghiệp, điện cơ, Hải Minh đã xây dựng được sự uy tín và trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc. Hệ thống 8 chi nhánh trải dài khắp cả nước là minh chứng cho sự phát triển và cam kết phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

- Sản phẩm chất lượng, đầy đủ CO - CQ: Hải Minh cam kết cung cấp các máy móc, thiết bị chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng (CO) và chứng nhận xuất xưởng (CQ), đảm bảo quyền lợi và sự an tâm cho khách hàng.

- Giá cả cạnh tranh, nhiều ưu đãi hấp dẫn: Hải Minh luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng mức giá hợp lý, ưu đãi nhất trên thị trường cùng với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí đầu tư.

- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hỗ trợ tận tâm: Đội ngũ nhân viên tư vấn của Hải Minh được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn được model máy phát điện phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách.

- Chính sách bảo hành và hậu mãi chu đáo: Hải Minh áp dụng chính sách bảo hành rõ ràng, minh bạch và hỗ trợ kỹ thuật tận tình sau bán hàng, đảm bảo khách hàng luôn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

