An ninh trật tự Bảo đảm an ninh công nhân tại vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai Xã Tam Hiệp (Núi Thành) là vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, mỗi ngày có hơn 2 vạn người đến làm việc. Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được lực lượng công an địa phương đề cao.

Lực lượng tuần tra địa bàn trọng điểm Khu KTM Chu Lai

Tại xã Tam Hiệp hiện có 3 khu công nghiệp là Trường Hải THACO, Bắc Chu Lai và Khu hậu cần cảng Tam Hiệp, với hơn 60 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 công nhân đến làm việc.

Trên địa bàn xã hiện có 120 nhà trọ, 20 trường hợp cho thuê nhà nguyên căn với khoảng 600 lượt công dân đến cư trú và hơn 1.250 công dân tạm trú; ngoài ra có 14 cơ sở kinh doanh lưu trú có điều kiện về an ninh trật tự đang hoạt động với tần suất 100 lượt khách mỗi ngày.

Các khu công nghiệp Trường Hải THACO, Bắc Chu Lai nằm trên tuyến quốc lộ 1, một số khu vực đan xen nhà dân, cửa ngõ đi vào các khu công nghiệp nhiều, đây là yếu tố thuận lợi để cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo công ăn, việc làm ổn định cho người dân và các vùng lân cận.

Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng công nhân đông cũng dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông...

Đặc biệt trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc giảm quy mô hoạt động, cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nợ lương… làm ảnh hưởng đến thu nhập người lao động.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tác động xấu đến an ninh trật tự, làm phát sinh tội phạm, trong đó nổi lên nạn “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, trộm cắp tài sản…

Liên quan đến “tín dụng đen”, có thể hình dung qua hiện tượng cứ đến kỳ nhận lương, công nhân ra cây ATM rút tiền thì có đối tượng đứng sẵn để nhận tiền (vì công nhân này nợ tiền vay của đối tượng).

Mô hình nhà trọ an toàn cho công nhân ở Tam Hiệp

Trung tá Nguyễn Văn Tân - Trưởng Công an xã Tam Hiệp chia sẻ, trước thực tế trên, lực lượng công an xã thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai.

Cụ thể là chủ động xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với các doanh nghiệp, duy trì nhóm zalo với doanh nghiệp để trao đổi thông tin, tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kịp thời phối hợp xử lý vụ việc liên quan an ninh trật tự tại các khu công nghiệp.

Công an xã Tam Hiệp tiếp tục triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra bảo vệ các khu công nghiệp, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động công nhân gây rối an ninh trật tự hoặc thực hiện các hành vi phạm tội, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh, người lao động yên tâm sản xuất.

Chỉ tính trong quý I/2024, Công an xã phối hợp với Đội an ninh Công ty THACO bắt quả tang 2 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản; tiếp nhận, xử lý 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích tại khu nhà trọ của công nhân ở thôn Vĩnh Đại; tiếp nhận và xử lý 5 đơn liên quan đến mâu thuẫn cá nhân…

Trung tá Nguyễn Văn Tân cho hay, đơn vị đã đề nghị UBND huyện Núi Thành sớm hoàn thành lắp đặt hệ thống ca mê ra an ninh trên địa bàn.

Đồng thời đề nghị Công an huyện Núi Thành kiến nghị các cơ quan thẩm quyền giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho người dân khi các doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường; thực hiện tốt công tác bồi thường khi giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.