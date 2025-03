Xã hội Bảo đảm an toàn dữ liệu của người sử dụng dịch vụ bưu chính (QNO) - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tăng cường công tác bảo đảm an toàn dữ liệu người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian gần đây, tình trạng kẻ xấu giả mạo nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây mất trật tự an toàn xã hội được báo chí phản ánh khá thường xuyên.

Để bảo đảm an toàn dữ liệu của người sử dụng dịch vụ bưu chính, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiêm cấm doanh nghiệp bưu chính tiết lộ thông tin sử dụng dịch vụ bưu chính (quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật Bưu chính); phổ biến, quán triệt cho toàn bộ nhân viên giao hàng của doanh nghiệp về trách nhiệm bảo mật thông tin về dịch vụ bưu chính và hình thức xử lý nếu để xảy ra lộ lọt thông tin dịch vụ bưu chính.

Trường hợp doanh nghiệp có hành vi “Tiết lộ thông tin về sử dụng dịch vụ bưu chính trái pháp luật” thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 15 ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính rà soát hoạt động của các hệ thống thông tin trong cung ứng dịch vụ bưu chính để đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu của các hệ thống. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại Nghị định số 85 ngày 1/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Chủ động xây dựng các giải pháp để bảo vệ thông tin người sử dụng dịch vụ bưu chính như: hệ thống thông tin định danh cuộc gọi của nhân viên bưu chính, mã hóa thông tin trên các bưu gửi (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, nội dung hàng hóa…).

Bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, trong đó chú trọng bảo mật thông tin người sử dụng dịch vụ bưu chính theo các quy định liên quan tại Luật An toàn thông tin mạng 2015, Luật An ninh mạng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.