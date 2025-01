Xã hội Bảo đảm an toàn giao thông, Quảng Nam quyết liệt kiểm soát ngay từ đầu năm 2025 Số vụ, người bị thương do tai nạn giao thông năm 2024 trên địa bàn Quảng Nam tăng, nguy cơ bùng phát sự cố nghiêm trọng luôn tiềm ẩn. Thực tiễn đó đòi hỏi công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2025 cần được triển khai quyết liệt ngay từ đầu.

Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp tết. Ảnh: C.T

Giảm người chết

Thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Nam, năm 2024 toàn tỉnh xảy ra 410 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 173 người, bị thương 342 người.

So cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 56 vụ (tăng 15,819%), giảm 22 người chết (giảm 11,28%), tăng 63 người bị thương (tăng 22,58 %). Như vậy, ngoài số người tử vong được kéo giảm, địa bàn Quảng Nam không xảy ra TNGT đường thủy nội địa, không có các vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo ông Phan Đức Tiễn - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, người chết do TNGT được kiềm chế, kéo giảm là kết quả mà các cấp, ngành và địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia và của tỉnh. UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Rà soát, xử lý vị trí tiềm ẩn TNGT trên các quốc lộ và đường tỉnh được chú trọng. Tuần tra kiểm soát được tăng cường với nhiều kế hoạch chuyên đề, cao điểm đạt hiệu quả cao; xử lý vi phạm nồng độ cồn đem lại kết quả tích cực với 9.080 trường hợp bị phát hiện.

Lực lượng chức năng đã huy động tối đa quân số, phương tiện, tăng tần suất tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT.

Năm 2024, cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện 38.734 trường hợp vi phạm ATGT. Thi hành quyết định xử phạt 39.017 trường hợp với tổng số tiền khoảng 88,71 tỷ đồng. Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, lập biên bản 227 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Các cấp, ngành, địa phương quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Đơn cử, Hội Nông dân tỉnh và cơ sở đã phối hợp tuyên truyền 2.900 buổi với hơn 170.000 lượt người tham gia. Vận động hội viên góp 62.000 ngày công để làm mới, tu sửa 190km đường giao thông nông thôn, nội đồng; xây dựng 28 “Câu lạc bộ nông dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT”.

Quyết liệt ngay từ đầu

Nhiều giải pháp được thực thi, vậy nhưng số vụ, số người bị thương do TNGT tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đường sắt xảy ra 4 vụ đã khiến 3 người chết, bị thương 1 người. So với năm 2023, số vụ tăng 2, tăng 2 người chết. Đường bộ vẫn chiếm áp đảo với 406 vụ, 170 người chết, 341 người bị thương tật suốt đời...

Cảnh sát giao thông Công an TP.Hội An tuyên truyền pháp luật ATGT cho người điều khiển phương tiện thủy, bộ. Ảnh: C.T

Dự lường của Ban ATGT tỉnh và ngành chức năng, công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2025 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Đáng lo nhất là thực trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ cho phép, lấn làn; phụ huynh giao xe cho con dù chưa đủ tuổi điều khiển...

Nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh có quy mô nhỏ, cắt ngang chỉ 1 làn xe ô tô; mặt đường xuống cấp, yếu tố bình đồ, trắc dọc không đảm bảo tiêu chuẩn nhưng thiếu nguồn vốn cải tạo, nâng cấp.

Để tiếp tục giảm thiểu TNGT, UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh, các cơ quan thành viên, Ban ATGT các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả Chương trình hành động số 40, ngày 9/10/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị số 23, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới cùng các chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, của UBND tỉnh.

Đặc biệt, nghiêm túc thực hiện Luật Đường bộ, Luật trật tự ATGT đường bộ, Nghị định số 168 (ngày 26/12/2024 của Chính phủ) đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025.

Ông Phan Đức Tiễn chia sẻ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban ATGT tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2025 có chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”.

Trước mắt, tập trung cao độ cho dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân 2025. Công an tỉnh sẽ chỉ đạo mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT. Sử dụng triệt để các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát để ghi hình, phát hiện xử lý vi phạm và quản lý công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm công khai, minh bạch.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây TNGT như: nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, chở hàng quá tải trọng, chở quá số người quy định, vi phạm khi qua đường ngang, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không có giấy phép lái xe... Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến học sinh, giao xe cho người không đủ điều kiện.

Tập trung thực hiện các đề án thuộc nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông, trong đó trọng tâm là tiếp tục triển khai đề án “Đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giao thông”.

Sở GTVT vận dụng các nguồn vốn để duy tu, sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường; rà soát, xử lý “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh. Kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa...