Bạn cần biết Báo giá 3 loại phim cách nhiệt ô tô bán chạy nhất Nội Thất Gia Huy (PR) - Ngày nay, nhu cầu về dán phim cách nhiệt ô tô rất được mọi người quan tâm, chọn lựa. Nhằm đáp ứng yêu cầu của những vị khách dù khó tính nhất, Nội Thất Gia Huy đã cung cấp 3 loại phim cách nhiệt ô tô chất lượng, bán chạy nhất hiện nay với giá thành cực kỳ cạnh tranh.

Cơ chế hoạt động của phim cách nhiệt ô tô

Như bạn đã biết thì năng lượng của mặt trời được chia làm 3 phần là ánh sáng nhìn được, các tia cực tím và các tia hồng ngoại. Những thành phần này con người chúng ta đều chỉ cảm nhận được chứ khó có thể nhìn được bằng mắt thường.

Khi nguồn năng lượng bức xạ của mặt trời chiếu thẳng vào cửa kính thì phim cách nhiệt ô tô được ví như một tấm rèm chắc chắn ngăn cản các tia UV gây hại. Đồng thời, nó cũng giúp điều chỉnh lượng ánh sáng và lượng nhiệt chiếu qua cửa kính.

Tuy nhiên, lượng ánh sáng và lượng nhiệt bị phản lại sẽ còn phụ thuộc vào chất lượng của từng loại phim mà bạn sử dụng.

Những lợi ích có được khi dán phim cách nhiệt ô tô

Ánh sáng mặt trời vốn có tác động không tốt đến sức khỏe con người. Do đó việc dán phim cách nhiệt ô tô là một việc làm nhằm phòng tránh những tác hại nguy hiểm từ mặt trời gây ảnh hưởng đến chúng ta.

Vậy dán phim cách nhiệt ô tô sẽ mang đến những lợi ích tuyệt vời nào?

-Giảm sức nóng: Phim cách nhiệt có thể cách nhiệt đến 78% vì thế đây là giải pháp chống nóng hiệu quả và làm mát khu vực bên trong xe.

-Giảm độ chói: Phim cách nhiệt sẽ có lớp màng bảo vệ giúp giảm chói từ ánh sáng mặt trời chiếu vào kính.

-Bảo vệ sức khỏe, nội thất xe: Phim cách nhiệt cản được tới 99% tia UV vì thế giúp bảo vệ sức khỏe, bảo vệ các nội thất trong xe không bị lão hóa, bạc màu.

-Tiết kiệm chi phí: Nhờ vào phim cách nhiệt mà sẽ giảm được sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài xe. Từ đó, giảm thất thoát năng lượng và chi phí sử dụng điều hòa.

-Tăng độ thẩm mỹ: Phim cách nhiệt sẽ giúp xe ô tô nâng cao độ thẩm mỹ

-Đảm bảo sự an toàn, riêng tư: Phim dán kính là tấm lưới an toàn bảo vệ kính ô tô cũng như giảm các tác nhân do trộm hay yếu tố tự nhiên làm vỡ kính, ảnh hưởng tính mạng con người. Nó cũng bảo vệ sự riêng tư đến 80 - 95% cho người ngồi trên xe.

Báo giá 3 loại phim cách nhiệt ô tô tốt nhất ở Nội Thất Gia Huy

Hiện nay, tại Nội Thất Gia Huy đang cung cấp 3 loại phim cách nhiệt ô tô chất lượng cao. Đây là 3 thương hiệu phim cách nhiệt rất được người dùng tin tưởng, ưa chuộng.

Phim cách nhiệt ô tô NanoX

Đây là hãng phim cách nhiệt được làm từ chất liệu ceramic (men gốm) và được tráng phủ bằng titanium nitride thông qua công nghệ lọc quang phổ và nano. Phim cách nhiệt NanoX có khả năng cản nhiệt hiệu quả, cản được tia UV, tia IR gần như là tuyệt đối, độ bền cao.

Tại Nội Thất Gia Huy, chi phí lắp đặt phim cách nhiệt NanoX sẽ dao động tùy thuộc vào các gói và loại xe, cụ thể:

-Gói Standard có tổng chi phí từ 3.500.000đ - 3.900.00đ, bảo hành 10 năm.

-Gói Superior có tổng chi phí từ 4.800.000đ - 5.400.000đ, bảo hành 15 năm.

-Gói Premium có tổng chi phí từ 7.100.000đ - 8.100.000đ, bảo hành trọn đời.

Phim cách nhiệt ô tô 3M

Đây là phim cách nhiệt ô tô có xuất xứ từ Mỹ và đã được kiểm chứng chất lượng bởi sự tin dùng của khách hàng. Phim được sản xuất dựa trên các công nghệ hiện đại: nano ceramic, quang học đa lớp mang đến tính năng vượt trội và hiệu suất chống nắng cao.

Chi phí dán phim cách nhiệt 3M thường rất đắt, xe 5 chỗ thường có mức 7.000.000đ cho gói tiết kiệm và 14.500.000đ cho gói thương gia. Xe 7 chỗ giá dán 8.400.000đ cho gói tiết kiệm và 17.000.000đ cho gói thương gia.

Phim cách nhiệt ô tô V-kool

Đây là thương hiệu đến từ công ty hóa chất Eastman của Mỹ. Phim cách nhiệt V-kool có khả năng ngăn ngừa sức nóng hiệu quả, cản tia cực tím, tia hồng ngoại lên đến 99%.

So với mặt bằng chung thì giá phim cách nhiệt V-kool cung tương đối cao:

-Loại phim Vk-70 có giá từ 1.550.000 đ - 4.300.000đ

-Loại phim vk-55 có giá từ 1.800.000đ - 5.000.000đ

-Loại phim VK-10 có giá từ 1.800.000đ - 3.400.000đ

-Loại phim VK-30 có giá từ 2.500.000đ - 3.800.000đ

-Loại phim dòng X có giá từ 1.400.000đ - 1.250.000đ

-Loại phím dòng K có giá từ 935.000đ - 1.595.000đ

Qúy khách hàng có thể liên hệ với Nội Thất Gia Huy để có được nhân viên báo giá chính xác, chi tiết nhất. Nội Thất Gia Huy là đại lý phân phối chính hãng các dòng phim cách nhiệt ô tô, phim cách nhiệt nhà kính uy tín, chất lượng.

Với nhiều năm kinh nghiệm, Gia Huy sẽ mang đến cho khách hàng giá thành ưu đãi 10 - 20%, các chính sách bảo hành uy tín và thi công lắp đặt nhanh chóng nhất.

