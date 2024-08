Giao thông - Xây dựng Bao giờ xóa “điểm đen” tại ngã ba Cây Cốc? (QNO) - Tai nạn giao thông tại khu vực ngã ba Cây Cốc (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) tiếp tục xảy ra. Cư dân địa phương và người tham gia giao thông qua khu vực này lại đặt câu hỏi liệu bao giờ “điểm đen” được xóa bỏ?

Khu vực ngã ba Cây Cốc. Ảnh: N.B

Nhiều vụ tai nạn

Một bạn đọc của Báo Quảng Nam tên Huy Nguyễn phản ánh, chỉ trong chưa đầy 1 tuần (15/8 - 21/8/2024), tại ngã ba Cây Cốc liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Cụ thể vào sáng ngày 15/8, một người đàn ông điều khiển xe máy di chuyển theo hướng quốc lộ (QL) 14E xuống QL1 tại điểm giao nhau thì xảy ra va chạm với xe tải lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả người đàn ông bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, xe máy bị hư hỏng nặng. Cách địa điểm đó vài mét, sáng ngày 21/8 lại xảy ra vụ va chạm mạnh giữa 2 xe máy, khiến một người đàn ông bị gãy chân.

[VIDEO] - Lưu thông khu vực này diễn ra lộn xộn:

Như Báo Quảng Nam đã từng thông tin, ngày 27/11/2023, trên QL1 tại ngã 3 Cây Cốc xảy ra vụ TNGT giữa xe chở học sinh của trường quốc tế và xe máy. Hậu quả, người điều khiển xe máy bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Người dân địa phương thông tin thêm, trong tháng 11/2023, khu vực giao nhau này có 2 vụ TNGT chết người, trung bình cứ 1 tháng xảy ra 1 vụ tai nạn. Va chạm giao thông thì thường xuyên xảy ra, khiến họ mỗi khi lưu thông luôn cảm thấy bất an.

Hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông chưa thể vận hành do chưa xong thi công nút giao. Ảnh: C.T

Một người dân sinh sống gần ngã ba Cây Cốc bức xúc cho biết, nút giao thông ngã ba Cây Cốc rất phức tạp, không ít người đi rất ẩu, không cẩn thận khi qua đường. Nhiều trường hợp đang qua đường nghe tiếng xe tải, xe khách lớn bấm còi inh ỏi nên dừng lại bất ngờ dẫn đến bị va chạm. Còn theo nhiều tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua đây chia sẻ, ngay chỗ khúc cong, nhiều xe tải rẽ lên QL14E, ngược xuống QL1, thế nhưng người dân bất chấp đứng cả dưới lòng đường để mua hàng.

Ghi nhận thực tế, khu vực ngã ba Cây Cốc vào giờ cao điểm mỗi sáng và chiều, phương tiện hỗn hợp lưu thông rất đông đúc. Cộng thêm việc người dân họp chợ “chồm hổm” tự phát, lấn chiếm lòng đường bên phải tuyến QL 1 và QL14E khiến cảnh tượng rất lộn xộn. Người mua đứng tràn ra lòng đường, “chiếm” luôn làn dành cho xe tải lưu thông từ QL1 hướng lên QL14E và ngược lại.

Trong khi đó, làn đường QL14E nơi đây vốn nhỏ hẹp do chưa thể giải tỏa, thi công khớp nối hoàn thành dự án đường nối từ đường cứu hộ cứu nạn (đường 129, nay là đường Võ Chí Công) đến QL1 tại ngã ba Cây Cốc.

Bao giờ xóa “điểm đen”?

Nhà thầu cố gắng thi công hoàn thành nút giao thông trong tháng 9/2024. Ảnh: N.B

Bạn đọc Huy Nguyễn bày tỏ, ngã ba Cây Cốc từ lâu vốn đã là “điểm đen” về tình hình TNGT nghiêm trọng. Người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nhằm xóa “điểm đen” này. Được biết, cách đây khoảng 3 tháng, dự án đường nối từ đường cứu hộ cứu nạn 129 đến QL1 tại ngã ba Cây Cốc đã tiếp tục triển khai thực hiện, sau thời gian dài vướng mắc mặt bằng hộ dân phía trái tuyến QL1. Tại nút giao nhau này, ngành chức năng cũng đã triển khai lắp đặt đèn điều khiển giao thông. Tuy nhiên, đoạn đường vẫn chưa thực hiện khớp nối với QL1 và đèn giao thông vẫn chưa hoạt động.

Theo bạn đọc Huy Nguyễn, việc chậm trễ hoàn thành nút giao thông này ngày nào thì ngã ba Cây Cốc vẫn là “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ về TNGT. Người dân địa phương thì cho biết, ý thức của người tham gia giao thông vẫn là nhân tố quyết định nếu tuân thủ nghiêm các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, việc hoàn thành nút giao thông nêu trên cũng rất quan trọng. Bởi lúc đó phương tiện làn đường nào sẽ đi làn đường ấy, xe máy không đi lấn qua chỗ xe ô tô đang chạy. Nút giao đưa vào khai thác, đèn tín hiệu điều khiển phương tiện tham gia giao thông hoạt động sẽ khiến việc lưu thông diễn ra nề nếp hơn.

[VIDEO] - Hoàn thành xong nút giao thông sẽ giải quyết nhiều vấn đề phức tạp về lưu thông qua ngã ba Cây Cốc:

Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam - ông Trần Cảnh Hà thông tin, đoạn nối từ đường cứu hộ cứu nạn đến nút giao Cây Cốc theo tiến độ hợp đồng phải xong trong tháng 10/2024. Đơn vị đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ trong tháng 9/2024. Lúc đó, đèn tín hiệu điều khiển giao thông mới có thể cho hoạt động được tại ngã tư mới này, đảm bảo các yếu tố an toàn cần thiết.

Trước khi nút giao hoàn thành và đưa vào vận hành, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), đơn vị khai thác và quản lý tuyến đường theo hình thức BOT, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Thăng Bình, chính quyền địa phương cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, cần xử lý nghiêm khắc tình trạng lấn chiếm lòng đường, hành lang an toàn diễn ra bấy lâu nay tại nút giao thông.