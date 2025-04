Chính trị Báo Quảng Nam đoạt giải C về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng của Bộ Quốc phòng (QNO) - Tối 15/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức trao giải thưởng của Bộ Quốc phòng về sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: QĐND

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam... tham dự chương trình.

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức giải thưởng tiếp nhận gần 3.500 tác phẩm dự thi, với nhiều thể loại phong phú như văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, báo chí... Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã lựa chọn, mời các nhà quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ, nhà báo có uy tín trong và ngoài Quân đội tham gia 8 hội đồng chuyên ngành thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc đề cử vào giải thưởng.



Tác phẩm nghệ thuật tham dự giải thưởng được chọn công diễn tại lễ trao giải. Ảnh: QĐND

Nhiều tác phẩm thể hiện tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm và tài năng của các tác giả với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng; ghi dấu ấn tốt đẹp về nghĩa tình đoàn kết quân dân, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" khắc phục khó khăn, chiến đấu, hy sinh trong quá khứ và sự tin tưởng vào tương lai trong giai đoạn cách mạng mới…

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 208 tác phẩm xuất sắc; trong đó có 30 giải A, 43 giải B, 59 giải C và 76 giải Khuyến khích. Nhà báo Alăng Ngước - phóng viên Báo Quảng Nam vinh dự được trao giải C với loạt bài báo in "Xuân trên nhà giàn DK1".

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả đoạt giải thưởng của Bộ Quốc phòng về văn học - nghệ thuật và báo chí. Ảnh: QĐND

Dịp này, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2026 - 2030.