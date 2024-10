Báo Quảng Nam thông báo mời tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá

STT

Nội dung

Đvt

Số lượng in dự kiến (tờ/kỳ)

Số kỳ phát hành/năm





1





Báo Quảng Nam số thường ngày (phát hành vào các ngày thứ 2, 4, 6 hằng tuần)

- Số trang 12 trang; Khổ 28 x 40cm

- Trang 1 và trang 12 in 4 màu, từ trang 2 đến trang 11 in 01 màu.

- Giấy in báo IB48gr, độ trắng 67.

Tờ

11.055

150



2

Báo Quảng Nam Cuối tuần (phát hành vào thứ 6 hàng tuần)

- Số trang: 16 trang; Khổ 28 x 40cm

- Trang 1 và trang 16 in 4 màu, từ trang 2 đến trang 15 in 2 màu.

- Giấy in báo IB48gr, độ trắng 67

Tờ

10.380

48



3

Nguyệt san Văn hóa Quảng Nam hằng tháng (phát hành mỗi tháng 01 kỳ vào cuối tháng)

- Số trang: 48 trang; Khổ: 20 x 28cm

- Giấy in: Bìa in giấy Couches 120gr, ruột in giấy Couchesmatt 64gr

- Tất cả các trang đều in 4 màu

Tờ

10.955

10



4

Nguyệt san Văn hóa Quảng Nam xuân Ất Tỵ

- Số trang: 60 trang; Khổ: 20 x 28cm

- Giấy in: Bìa in giấy Couches 120gr, ruột in giấy Couchesmatt 64gr

- Tất cả các trang đều in 4 màu

Tờ

10.955

01



5

Báo Quảng Nam số Đặc biệt xuân Ất Tỵ

- Số trang: 124 trang; Khổ: 29 x 41cm

- Giấy in: Bìa in giấy Couches 250 gr, ruột in giấy Couches 80 gr

- Tất cả các trang đều in 04 màu

Tờ

11.470

01



6

Báo Quảng Nam số Đặc biệt kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6)

- Số trang: 68 trang; Khổ: 29 x 41cm

- Giấy in: Bìa in giấy Couches 150 gr, ruột in giấy Bãi Bằng 58gr, độ trắng 84.

- 16 trang in 04 màu, các trang còn lại in 02 màu

Tờ

10.925

01



7

Báo Quảng Nam số Đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3)

- Số trang: 24 trang; Khổ: 29 x 41cm

- Giấy in: Bìa in giấy Couches 150 gr, ruột in giấy Couches 80 gr.

- Tât cả các trang đều in 04 màu

Tờ

10.880

01