Xã hội Bão số 1 di chuyển theo hướng tây tây bắc, gây mưa lớn tại Trung Trung Bộ, bắc Tây Nguyên (QNO) - Bão số 1 (Wutip) hiện di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15km/giờ. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Trung Trung Bộ và bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 1 lúc 14 giờ chiều 11/6. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ hôm nay 11/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc - 112,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15km/giờ.

Trong chiều và đêm nay, bão số 1 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Trên biển, phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 11/6, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ ngày 12/6, vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên từ chiều 11/6 đến ngày 13/6, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi hơn 450mm; khu vực bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi hơn 200mm.

Đến 13 giờ chiều mai 12/6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc - 110,2 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, gió giật, lũ quét, sạt lở đất gây nguy hiểm cho người và thiệt hại về tài sản. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập một số tuyến đường vào giờ tan tầm buổi chiều.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị cơ quan chức năng tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho người dân.