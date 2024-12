Thế giới Bảo tồn rùa biển tại Mỹ (QNO) - Hơn 20 năm qua, số lượng rùa biển mắc cạn tăng lên ở ngoài khơi thuộc vùng đông bắc nước Mỹ. Do đó, các bệnh viện thú y đang điều trị cho nhiều loài rùa biển bao gồm loài có nguy cơ tuyệt chủng cao để trả chúng về với đại dương.

Các nhà sinh vật học kiểm tra cá thể rùa biển Kemp's ridley tại cơ sở phục hồi động vật biển của thủy cung New England. Ảnh: AP

Theo ông Adam Kennedy - Giám đốc cứu hộ và phục hồi chức năng tại thủy cung New England, rùa biển đi vào vùng nước như vịnh Cape Cod ở bang Massachusetts khi thời tiết ấm áp. Nhưng khi nhiệt độ giảm, chúng không thể thoát ra để đi về phía nam.

Thủy cung New England điều hành một bệnh viện rùa ở Quincy thuộc bang Massachusetts. Như vào ngày 3/12 vừa qua, các chuyên gia ở thủy cung New England giải cứu hơn 200 con rùa biển nguy kịch do bị sốc lạnh ở vịnh Cape Cod.

Vào đầu những năm 2010, số lượng rùa biển bị sốc lạnh ở Massachusetts trung bình trong 5 năm là khoảng 200 con. Trong những năm gần đây, con số đó tăng lên hơn 700 con.

Tất cả cá thể rùa biển tại bệnh viện của thủy cung New England đều còn nhỏ. Hầu hết là loài rùa biển Kemp's ridley quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Quá trình di cư của rùa biển Kemp's ridley thường khiến chúng bị mắc cạn ở khu vực New England.

Rùa biển Kemp's ridley là loài rùa biển nhỏ nhất thế giới và chủ yếu sống ở vịnh Mexico. Nhưng chúng di cư vào phía bắc Đại Tây Dương khi còn nhỏ.

Rùa biển Kemp's ridley tại cơ sở phục hồi động vật biển của thủy cung New England. Ảnh: AP

Một nghiên cứu năm 2019 trên ấn phẩm khoa học PLoS One cho biết sự nóng lên của đại dương làm tăng khả năng rùa bị sốc lạnh ở vùng biển tây bắc của Đại Tây Dương. Khi nước ấm hơn cũng có thể đẩy rùa về phía bắc theo cách khiến rùa dễ bị mắc cạn hơn.

Vào năm 2021, các tình nguyện viên của Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn rùa biển Mỹ từng giải cứu khoảng 4.700 con rùa biển mắc cạn ở ngoài khơi bờ biển phía nam bang Texas trong bối cảnh thời tiết giá lạnh.

Bệnh viện rùa điều trị cho những con vật này để chúng có thể được thả về tự nhiên, như được thả vào vùng nước địa phương hoặc thậm chí đưa về phía nam đến vùng nước ấm hơn.

"Cuối cùng thì việc đưa những chú rùa này trở về với tự nhiên là điều chúng tôi đang làm và là điều chúng tôi mong muốn. Chúng tôi muốn chúng trở về với đại dương"- ông Adam Kennedy nói.

Rùa biển không chỉ là loài động vật quý hiếm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng hệ sinh thái biển. Các nhà khảo cổ học thế giới cho rằng rùa biển xuất hiện cách đây khoảng 200 triệu năm.