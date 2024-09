An ninh trật tự Bắt đối tượng truy nã về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (QNO) - Lực lượng Công an thị xã Điện Bàn vừa bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sau hơn 1,5 năm lẩn trốn.

Trinh sát bắt giữ đối tượng Trần Hữu Duy. Ảnh: C.A

Ngày 1/3/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Điện Bàn phối hợp Công an phường Điện Ngọc kiểm tra đột xuất và phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở karaoke Mr Rìn (khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc).

Cơ quan công an đã khởi tố điều tra đối với 3 đối tượng phạm tội. Quá trình điều tra tiếp tục phát hiện có một số đối tượng đã bỏ trốn khi lực lượng công an kiểm tra cơ sở karaoke nói trên.

Công an thị xã Điện Bàn xác định thêm 2 đối tượng phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, trong đó có Trần Hữu Duy (sinh năm 1997, thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 25/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn ra quyết định khởi tố bị can. Căn cứ tính chất vụ án và mức độ nguy hiểm của đối tượng, Công an thị xã Điện Bàn đã xác lập chuyên án, phát lệnh truy nã đối tượng Trần Hữu Duy.

Qua nắm tình hình, lúc 0 giờ 30 phút ngày 3/9/2024, ngay khi đối tượng Trần Hữu Duy xuất hiện tại nhà người quen ở khối phố Ngọc Vinh (phường Điện Ngọc), tổ trinh sát Công an phường Điện Ngọc phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy và Tổ công tác đặc biệt 171 Công an thị xã Điện Bàn bắt giữ.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã tạm giữ hình sự đối tượng để xử lý theo quy định.