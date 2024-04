An ninh trật tự Bắt giữ đối tượng bị Công an Bắc Trà My truy tìm (QNO) - Đối tượng Nguyễn Thế Bường, người bị Công an huyện Bắc Trà My ra thông báo truy tìm do liên quan đến vụ cố ý gây thương tích được Công an xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) phát hiện, bàn giao.

Công an xã Phước Thành phát hiện đối tượng Bường. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26/4, Công an xã Phước Thành cho hay đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My tiến hành bàn giao đối tượng để đơn vị này tiếp tục thụ lý theo quy định.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My ra Quyết định truy tìm người số 50/QĐ-TT ngày 8/4/2024 liên quan đối tượng Nguyễn Thế Bường.

Đối tượng Nguyễn Thế Bường lẩn trốn tại xã Phước Thành (Phước Sơn). Ảnh: Công an cung cấp

Được sự chỉ đạo của Công an huyện Phước Sơn, Công an xã Phước Thành tiến hành rà soát trên địa bàn. Đến 8 giờ ngày 26/4 đã tìm được đối tượng truy tìm Nguyễn Thế Bường (29 tuổi, trú tại thôn 1, xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My).