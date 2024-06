An ninh trật tự Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy sau 5 giờ gây án (QNO) - Sau hơn 5 giờ đồng hồ truy xét, công an thị trấn Hương An (Quế Sơn) đã nhanh chóng xác định đối tượng trộm cắp xe máy của người dân.

Các đối tượng trộm cắp xe máy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Quế Sơn cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.V.T.N. (SN 1992, trú tại thôn Nam Hà, xã Điện Trung) và V.A.K. sinh năm 1981, trú tại khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào trưa ngày 12/6, Công an thị trấn Hương An tiếp nhận tin báo cáo ông N.M.T. (trú tại tổ dân phố Hương Yên, thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn) về việc để xe máy trước nhà, trên xe có gắn chìa khóa thì bị kẻ gian lấy trộm xe máy BKS 92G1-402.XX (trên xe có gắn sẵn chìa khóa).

Sau hơn 5 giờ tích cực truy xét, Công an huyện Quế Sơn đã xác định làm rõ N.V.T.N. và V.A.K. là hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp mô tô nêu trên.