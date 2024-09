Bạn cần biết Bật mí TOP 3 máy hàn miệng túi liên tục có thiết kế nhỏ gọn (PR) - Máy hàn miệng túi liên tục là thiết bị đóng gói được sử hầu hết trong tất cả các ngành sản xuất. Máy có khả năng hàn kín miệng túi liên tục với tốc độ cao, đảm bảo sản phẩm được bảo quản tốt và tăng năng suất làm việc.

Cấu tạo của máy hàn miệng túi liên tục?

Máy hoạt động dựa trên nguyên lý làm nóng thanh hàn đến một nhiệt độ nhất định. Sau đó, ép chặt vào miệng túi để tạo thành một mối hàn kín. Túi được đưa vào máy bằng băng tải và di chuyển liên tục qua khu vực hàn.

Máy hàn miệng túi liên tục có cấu tạo khá đơn giản và dễ hiểu. Dưới đây là các thành phần chính và chức năng của từng bộ phận:

- Lô ép: Ép chặt hai mép túi vào nhau khi chúng đi qua thanh hàn, tạo ra mối hàn kín.

- Bảng điều khiển: Điều chỉnh duy trì nhiệt độ của thanh hàn và điều chỉnh tốc độ di chuyển của băng tải.

- Băng chuyền: Vận chuyển liên tục các túi cần hàn qua các khu vực làm việc của máy.

- Thanh hàn: Tạo ra nhiệt để làm chảy nhựa và hàn kín miệng túi.

Máy hàn miệng túi liên tục là thiết bị hữu ích trong dây chuyền sản xuất công nghiệp

Đặc điểm nổi bật của máy hàn miệng túi liên tục là gì?

Ở dòng máy hàn miệng túi liên tục, có nhiều đặc điểm nổi bật được nhiều người tiêu dùng tin dùng và lựa chọn như:

- Nhờ băng tải vận hành liên tục nên máy có thể hàn được một lượng lớn túi trong thời gian ngắn.

- Tiết kiệm thời gian và nhân công.

- Áp lực ép và nhiệt độ được điều chỉnh chính xác đảm bảo mối hàn kín và không bị rò rỉ.

- Quá trình hàn được tự động hóa nên sẽ giảm thiểu sai sót do yếu tố con người.

- Nhiều máy có khả năng in ngày sản xuất và hạn sử dụng lên túi sản phẩm.

- Tự động cắt túi theo kích thước đã cài đặt.

- Các thông số như nhiệt độ, tốc độ có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với từng loại túi và sản phẩm.

- Các bộ phận của máy thường được làm từ chất liệu inox đảm bảo độ bền và tuổi thọ cao.

Lưu ý khi sử dụng máy hàn miệng túi

Tuy nhiên để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả bạn cần chú ý những điều sau:

●Mỗi loại túi có độ dày và thành phần khác nhau nên nhiệt độ hàn cũng khác nhau.

●Nhiệt độ quá cao có thể làm cháy túi hoặc làm hỏng thanh hàn.

●Nhiệt độ quá thấp sẽ không tạo ra mối hàn kín.

●Lau sạch bụi bẩn, vụn nhựa bám trên thanh hàn và các bộ phận khác.

TOP 3 máy hàn miệng túi liên tục tốt nhất hiện nay

1.Máy hàn miệng túi đa năng Kunba FRQM-1070

Máy hàn miệng túi đa năng Kunba FRQM-1070 có thiết kế hiện đại, mang lại nhiều lợi ích vượt trội. Máy có khả năng đóng gói liên tục với năng suất cao gấp 2-3 lần so với máy thủ công, giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Sản phẩm cho mối hàn chắc chắn giúp bảo quản nguyên liệu tốt hơn và tăng tính chuyên nghiệp, đồng đều cho sản phẩm. Đặc biệt, máy tích hợp tính năng thổi khí và in date sắc nét thích hợp cho các sản phẩm giòn, dễ vỡ.

Máy hàn miệng túi liên tục FRQM- 1070 có thiết kế gọn nhẹ, dễ điều chỉnh chiều cao, thích hợp cho các cơ sở sản xuất thực phẩm và các sản phẩm khô. Máy dễ dàng vận hành và vệ sinh với khung chân máy, bàn băng tải, bảng điều khiển, động cơ, vòi hút, thanh hàn và bộ phận in date.

Máy hàn miệng túi liên tục Kunba FRQM-1070 thổi khí và in date

2.Máy hàn miệng túi in date Kunba SMT-980LD (có chân)

Máy hàn miệng túi liên tục Kunba SMT-980LD có khả năng hàn túi với tốc độ tối đa 16m/phút, nhanh hơn 2-3 lần so với các máy thủ công, giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất. Với thiết kế băng tải tự động và khả năng niêm phong túi không giới hạn kích thước, máy phù hợp cho nhiều loại sản phẩm từ thực phẩm đến linh kiện. Ngoài chức năng hàn, máy còn tích hợp tính năng in date với công nghệ in sắc nét, có thể điều chỉnh độ đậm nhạt và màu mực theo yêu cầu. Máy hỗ trợ in 2 dòng ký tự và có cảm biến điều chỉnh vị trí in. Thiết kế chân đứng chắc chắn và có thể điều chỉnh độ cao giúp người dùng thao tác dễ dàng. Băng tải PVC của máy chịu tải đến 5kg và có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với kích thước túi sản phẩm.

Máy hàn miệng túi liên tục Kunba SMT-980LD

3.Máy hàn miệng túi Kunba SF-150 (vỏ sơn)

Máy hàn miệng túi Kunba SF-150 (vỏ sơn) giúp hàn chắc chắn, đẹp mắt và tăng tính thẩm mỹ cho bao bì, đảm bảo an toàn cho sản phẩm và hạn chế thất thoát. Với năng suất cao gấp 2-3 lần so với hàn thủ công, máy tiết kiệm thời gian và nhân lực. Máy có khả năng hàn túi có kích thước lớn với nhiệt độ và tốc độ băng tải dễ dàng điều chỉnh. Ngoài ra, máy tích hợp tính năng in date chìm, phù hợp cho nhiều loại bao bì và sản phẩm khô. Kunba SF-150 được sử dụng rộng rãi trong các ngành bánh kẹo, thực phẩm, dược liệu và linh kiện. Máy hoạt động tự động với hệ thống băng tải và động cơ, đảm bảo vận hành liên tục và hiệu quả. Đây là sản phẩm cao cấp được chứng nhận CE Châu Âu về chất lượng.

Máy hàn miệng túi Kunba SF-150 (vỏ sơn)

Trên đây là những thông tin chi tiết về TOP 3 loại máy hàn miệng túi liên tục tốt nhất hiện nay. Khi có nhu cầu đầu tư máy hàn miệng túi, quý khách đừng quên ghé ngay Điện máy Newsun để được tư vấn chi tiết. Với gần 20 chi nhánh trên toàn quốc, Newsun đã trở thành địa chỉ phân phối các dòng máy hàn miệng túi với mức giá cạnh tranh và chế độ hậu mãi hấp dẫn!

