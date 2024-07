An ninh trật tự

Bắt nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Tam Kỳ về tội “nhận hối lộ”

(QNO) - Ngày 5/7, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Văn Ngôn (SN 1974, trú phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) là nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Tam Kỳ để điều tra hành vi “nhận hối lộ”.