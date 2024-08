An ninh trật tự Bắt quả tang hai đối tượng trộm cau (QNO) - Ngày 22/8, đại diện Công an xã Tiên Ngọc (Tiên Phước) cho hay đang củng cố hồ sơ xử lý đối với hai đối tượng có hành vi trộm cắp cau của người dân là T.V.M. (SN 1997) và B.V.T. (SN 1996, cùng trú tại Tiên Lập, Tiên Phước).

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trưa ngày 20/8, ông H.Đ.L. phát hiện trong vườn nhà mình thuộc thôn 4 (Tiên Ngọc) có đối tượng đang bẻ trộm cau. Bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy, để lại 4 buồng cau tươi (tổng khối lượng khoảng 13kg), 1 đôi dép nhựa và 1 cái nải trèo cau. Ngay khi nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Tiên Ngọc đã phối hợp cùng nhân dân địa phương truy bắt được 1 đối tượng. Quá trình truy xét, Công an xã Tiên Ngọc phát hiện thêm đối tượng đồng phạm và đưa về trụ sở Công an xã làm việc.

Theo Công an xã Tiên Ngọc, hiện nay, trên địa bàn giá cau tươi tăng cao, tình trạng trộm cắp cau tại vườn nhà người dân diễn ra phức tạp. Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn hoặc vụ việc vi phạm pháp luật, nhanh chóng thông báo cho Công an xã, thị trấn nơi cư trú hoặc trực ban Công an huyện để giải quyết kịp thời.