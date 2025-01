Quốc phòng - An ninh

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Quế Chi do lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng dưới hình thức biêu hụi

(QNO) - Ngày 15/1/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Quế Chi (SN 1989, trú phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức biêu, hụi online.