Giáo dục - Việc làm

Bế mạc Hội thi “Bé tài năng – Sáng tạo” cấp học mầm non thị xã Điện Bàn

(QNO) - Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thi “Bé tài năng – Sáng tạo” cấp học mầm non, năm học 2024 – 2025 do Phòng GD-ĐT thị xã Điện Bàn tổ chức đã kết thúc với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về 3 trường gồm Mẫu giáo Vĩnh Điện, Mẫu giáo Điện Minh và Trường Mẫu giáo Điện An.