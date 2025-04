Nhà nước và cử tri Bế mạc Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X): Thông qua 2 nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã (QNO) – Sáng nay 26/4, trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo đề án và báo cáo thẩm tra về các nội dung liên quan, dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X) biểu quyết thông qua 13 nghị quyết.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu trao đổi một số vấn đề liên quan đến đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Trong đó, HĐND tỉnh (khóa X) xem xét, thông qua 2 nghị quyết mang tính “lịch sử” liên quan đến công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Cụ thể, HĐND tỉnh đã thống nhất ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh và Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh tán thành chủ trương hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng thành một ĐVHC mới và có tên gọi là TP.Đà Nẵng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP.Đà Nẵng hiện nay (có 94 đơn vị hành chính cấp xã).

HĐND tỉnh tán thành chủ trương sắp xếp 233 ĐVHC cấp xã của tỉnh thành 78 đơn vị hành chính cấp xã (11 phường, 67 xã).

Với các nghị quyết còn lại được HĐND tỉnh ban hành, liên quan lĩnh vực ngân sách, đầu tư công, đất đai, quy hoạch, an sinh xã hội… góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức, triển khai thực hiện; đáp ứng yêu cầu quan trọng, cấp bách về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian đến.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 31. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai các nghị quyết được thông qua bảo đảm đúng trình tự, quy định. Trong đó, hoàn thiện ngay hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ chung.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, việc tổ chức lại ĐVHC sẽ tác động sâu rộng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Do vậy, các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân, cán bộ, đảng viên về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc đổi mới, sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị.

Cạnh đó, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở, tiền đề cho việc kết thúc hoạt động của ĐVHC cấp huyện hiện nay và ĐVHC cấp xã mới sẽ hình thành, hoạt động kể từ ngày 1/7/2025; ĐVHC cấp tỉnh mới bắt đầu hoạt động kể từ ngày 1/9/2025. Cùng với đó, tập trung giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp đơn vị hành chính các cấp theo quy định.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; tiếp tục cải cách hành chính và chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

“Toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành cơ bản việc xử lý những bất cập, tồn đọng, vướng mắc, nhất là trên lĩnh vực đầu tư công, quy hoạch, xây dựng đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, kịp thời theo dõi quy định Trung ương để tiến hành phân bổ, giao kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho cơ quan, đơn vị; trong đó lưu ý các vấn đề phát sinh khi sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp để thực hiện các chương trình bảo đảm liên tục, hiệu quả” – đồng chí Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.