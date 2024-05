Bạn cần biết Bệnh viện Đa khoa Gia Đình tổ chức Ngày tri ân người bệnh (QNO) - Ngày 16/5, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng tổ chức Ngày tri ân người bệnh - Thank You Day nhằm gửi lời cảm ơn, xin lỗi, tri ân đến những bệnh nhân không may chịu tổn thương bởi các tai biến, rủi ro trong quá trình điều trị y tế.

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình tổ chức tri ân người bệnh. Ảnh: B.V

Theo Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, dường như năm nào bệnh viện cũng gặp những trường hợp tai biến và sai sót trong quá trình điều trị. Đây được gọi là “rủi ro nghề nghiệp” và bệnh nhân chính là người phải chịu đựng nỗi đau đó.

Vì vậy, Thank You Day được bệnh viện tổ chức hằng năm nhằm tri ân bệnh nhân; mong muốn gửi lời xin lỗi, lời cảm ơn, tri ân đến tất cả bệnh nhân không may mắn phải chịu tổn thương bởi các tai biến, rủi ro trong quá trình điều trị.

Đồng thời để nhân viên y tế đối diện với sai sót của bản thân, đồng nghiệp, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tránh phạm phải sai lầm, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

“Sự cố y khoa là bất khả kháng. Thẳng thắn nhìn vào sự thật, không thanh minh, không chối bỏ cũng chính chìa khóa để xây dựng niềm tin của bệnh nhân và là nền tảng vững chắc giúp cải thiện chất lượng y tế” - một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Đình nói.

Nhân viên y tế đóng góp ngày công để tri ân người bệnh. Ảnh: B.V

Được tổ chức định kỳ giữa tháng 5 hằng năm, đến nay Thanh You Day đã qua 6 lần tổ chức. Dịp này, cán bộ, nhân viên, y bác sĩ bệnh viện cũng đóng góp 1 ngày công xây dựng quỹ Thank You Fund nhằm hỗ trợ những bệnh nhân không may mắn, chịu tổn thương do sự cố y khoa.

Tại Thank You Day, bệnh viện không tổ chức bất kỳ hoạt động vui chơi giải trí nào, tạm dừng mọi hoạt động giới thiệu, quảng bá dịch vụ nhằm dành một “khoảng lặng tâm linh” tưởng niệm những bệnh nhân không may bị tổn thương bởi sự cố y khoa.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp mỗi năm xảy ra khoảng 134 triệu sự cố y khoa tại bệnh viện, là nguyên nhân khiến 2,6 triệu ca tử vong. Kể cả tại Mỹ số lượng bệnh nhân tử vong do sự cố y khoa mỗi năm cũng từ 44.000 - 98.000 người, Úc 18.000 người, Canada khoảng 15.000 người...