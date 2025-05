Y tế Bệnh viện Đa khoa Gia Đình tri ân người bệnh (QNO) - Ngày 16/5, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) tổ chức Ngày tri ân người bệnh lần thứ 7 “Thank - You Day” thường niên nhằm gửi lời tri ân, xin lỗi đến những người bệnh, thân nhân không may mắn chịu ảnh hưởng bởi các sự cố y khoa trong quá trình điều trị.

Nhân viên bệnh viện đóng góp ngày công cho Quỹ Thank-You Fund. Ảnh: FAMILY



Được tổ chức định kỳ tháng 5 hàng năm, “Thank-You Day” là ngày toàn thể nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Family) nhìn thẳng vào những sai sót của bản thân, của đồng nghiệp để rút ra bài học kinh nghiệm và đảm bảo an toàn hơn cho người bệnh. Đồng thời, gửi lời xin lỗi, cảm ơn, lời tri ân đến tất cả những bệnh nhân không may mắn phải chịu tổn thương bởi tai biến, rủi ro trong quá trình điều trị.

Một trong những hoạt động trọng tâm của "Thank-You Day" tại Family là đóng góp xây dựng Quỹ Thank - You Fund. Đây là quỹ được thiết lập và quản lý độc lập nhằm chia sẻ gánh nặng, mất mát cho những bệnh nhân không may gặp phải biến cố trong quá trình điều trị.

Năm nay, quỹ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Hội đồng quản trị và sự đóng góp tự nguyện ngày công từ toàn thể nhân viên bệnh viện. Đến nay, sau 6 năm hoạt động, Quỹ Thank - You Fund đã hỗ trợ đồng hành cùng rất nhiều bệnh nhân, là điểm tựa thiết thực, san sẻ phần nào những khó khăn mà họ phải đối diện.

Bên cạnh hoạt động góp quỹ san sẻ nỗi đau cùng người bệnh, trong ngày "Thank-You Day", Family cũng diễn ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm truyền tải thông điệp tri ân như toàn thể nhân viên Family mặc trang phục màu đen trắng, đeo sticker “Thank-You Day”; tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí hay quảng cáo dịch vụ, đồng loạt thay avatar và chia sẻ thông điệp về “Thank-You Day” trên mạng xã hội.

Cũng trong ngày này, nhân viên bệnh viện sẽ dành riêng cho mình một “khoảng lặng tâm linh” để tưởng niệm những bệnh nhân không may bị tổn thương bởi sự cố y khoa.

Theo ThS-BS. Nguyễn Hoàng - Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, “Thank-You Day” là lời nhắc nhở về những điều chưa trọn vẹn, để ông có thể gửi lời xin lỗi, lời cảm ơn, lời tri ân đến bệnh nhân không may mắn gặp phải sự cố trong quá trình điều trị. “Với cá nhân tôi, ngày này không mang tính hình thức mà thật sự là khoảng lặng để tôi chiêm nghiệm và rút ra bài học quý giá từ những sai sót. Từ đó, có thể hoàn thiện bản thân hơn trong sứ mệnh chăm sóc và chữa trị cho người bệnh” - ThS-BS. Nguyễn Hoàng nói và cho biết, sai sót là điều khó tránh khỏi, đặc biệt với môi trường y tế vốn dĩ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao.

Sự cố hay tai biến y khoa có thể xảy ra ở bất cứ giai đoạn nào trong quá trình chăm sóc và điều trị, đôi khi xuất phát từ yếu tố bất khả kháng liên quan đến chính cơ địa của người bệnh.

Đối diện với thực tế trên là điều không dễ dàng, đòi hỏi sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cao. Thay vì né tránh hay chối bỏ, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình đã thẳng thắn nhìn nhận và hành động để cải thiện.

Thank-You Day được tổ chức định kỳ vào tháng 5 hàng năm. Ảnh: FAMILY



Bác sĩ Trần Hùng – CEO Bệnh viện Đa khoa Gia Đình chia sẻ: “Sai sót không phải là điều đáng tự hào để mang ra trưng bày, nhưng chúng tôi tự chiêm nghiệm một điều rằng chịu thừa nhận và đối diện với những sai sót sẽ giúp mình có thêm những kinh nghiệm quý giá để không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, đối diện với sai sót cũng nhắc nhở mỗi nhân viên không lặp lại sai lầm của bản thân, đồng nghiệp để chăm sóc bệnh nhân ngày một an toàn hơn”.