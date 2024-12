Y tế Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng điều trị thành công cho bệnh nhân đa túi phình động mạch não (QNO) - Bệnh viện đa khoa Gia Đình Đà Nẵng vừa điều trị thành công cho bệnh nhân bị đa túi phình động mạch cảnh hai bên nguy cơ vỡ cao bằng phương pháp đặt stent chuyển dòng chảy.

Bác sĩ Trần Văn Phú Thọ khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: B.V

Bệnh nhân là ông H.T.Q. (55 tuổi) đã từng được can thiệp nút túi phình mạch não bằng Coil vào năm 2021 vì xuất huyết dưới nhện tự phát do vỡ túi phình động mạch cảnh. Gần đây, ông Q. đau đầu nhiều trở lại nên đến khám tại Bệnh viện đa khoa Gia Đình.

Tại Phòng khám Đột quỵ - Can thiệp mạch máu của Bệnh viện, ông Q. được các bác sĩ thăm khám và chỉ định chụp MRI sọ não để kiểm tra. Kết quả MRI cho thấy bệnh nhân có đa túi phình động mạch cảnh trong hai bên, các túi phình có nguy cơ vỡ cao.

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, ông Q. lại có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, tăng mỡ máu, nhịp nhanh xoang, ê kíp bác sĩ can thiệp mạch máu của bệnh viện đã mời TS.BS.Nguyễn Trọng Tuyển - Chủ nhiệm Khoa Can thiệp mạch máu thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham gia hội chẩn điều trị.

Sau nhiều giờ hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định đặt stent đảo hướng dòng chảy để điều trị triệt để các túi phình trong mạch não cho ông Q.

BS CKII. Lê Hồng Phong - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu đột quỵ (Bệnh viện Gia Đình) cho biết phương pháp đặt stent đảo hướng dòng chảy là phương pháp can thiệp nội mạch mới được áp dụng rộng rãi trong vài năm gần đây.

Bằng kỹ thuật này, bác sĩ can thiệp sẽ sử dụng các stent kim loại mềm, mỏng và mắt lưới dày đặt vào lòng động mạch não ở vị trí có túi phình của bệnh nhân. Stent chắn ngang qua túi phình giúp chuyển hướng dòng máu đi ra ngoài thay vì đi vào túi phình mạch não. Nhờ đó, máu đông hình thành trong lòng túi phát triển dần dần làm đông đặc toàn bộ túi phình, triệt tiêu nguy cơ vỡ túi phình.

Bệnh nhân được thực hiện đặt stent tại Phòng DSA của Bệnh viện đa khoa Gia Đình cùng với sự đồng hành của TS.BS.Nguyễn Trọng Tuyển. Sau 2 giờ, ê kíp đã thành công đặt 2 stent đảo hướng dòng chảy vào hai động mạch cảnh trong hai bên để điều trị các túi phình cho bệnh nhân. Ông Q. sau đó phục hồi nhanh chóng, được xuất viện 2 ngày sau can thiệp, tình trạng đau đầu đã thuyên giảm rõ rệt.

Bệnh nhân chụp ảnh cùng ê kíp bác sĩ can thiệp trước khi xuất viện. Ảnh: B.V

Theo các bác sĩ Phòng khám Đột quỵ - Can thiệp mạch máu, phình động mạch não chiếm 85% nguyên nhân gây xuất huyết dưới nhện tự phát, một tình trạng y khoa nguy hiểm với tỷ lệ tử vong và tàn phế cao. Vì vậy, việc dự phòng thông qua tầm soát định kỳ là rất quan trọng, đặc biệt đối với những người hay có triệu chứng đau đầu.

Hiện nay có 2 nhóm phương pháp điều trị chính phình động mạch não là can thiệp nội mạch và phẫu thuật. Mặc dù ra đời muộn hơn rất nhiều nhưng phương pháp can thiệp nội mạch nhanh chóng được công nhận nhờ những ưu điểm như xâm lấn tối thiểu, thời gian phục hồi nhanh, nguy cơ tai biến biến chứng trong can thiệp rất thấp. Trong nhiều trường hợp, phương pháp này còn được đánh giá ưu việt hơn so với phẫu thuật.

Trước đây, để điều trị phình động mạch não, người bệnh thường phải đi đến các thành phố lớn. Điều này không chỉ gây tốn kém chi phí mà còn khiến việc chăm sóc sau can thiệp gặp nhiều khó khăn. Hiện tại Bệnh viện Gia Đình với đội ngũ bác sĩ can thiệp giàu kinh nghiệm, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành đã có thể chẩn đoán và điều trị chứng phình động mạch não cũng như các can thiệp mạch máu thần kinh phức tạp khác, đem đến sự thuận tiện và an tâm cho người bệnh.