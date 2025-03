Bạn cần biết “Bí kíp” tham dự cuộc thi “Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” rinh giải 100 triệu đồng (PR) - Sức nóng của cuộc thi “Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” và trào lưu cá nhân hóa VF 3 đang tạo ra hàng loạt cuộc bình luận trong cộng đồng chủ xe. Trong đó, một trong những chủ đề hot nhất là “bí kíp” để ghi điểm cao, rinh giải lớn mà vẫn đảm bảo an toàn.

Nở rộ xu hướng cá nhân hóa ô tô

Độ xe là “thú chơi” của những người đam mê xe, có cá tính và muốn thể hiện dấu ấn cá nhân trên xế cưng của mình. Đây không chỉ là trào lưu nhất thời mà đã trở thành văn hóa trong cộng đồng những người “chơi xe” trong suốt hàng chục năm qua. Đặc biệt, trong những năm gần đây, khi thị trường đón nhận những mẫu xe có thiết kế độc đáo và phá cách, xu hướng cá nhân hóa chiếc xe lại càng thêm nở rộ.



Điển hình trong đó là VinFast VF 3 – mẫu xe đãtạo nên phong trào cá nhân hóa mạnh mẽ ngay từ khi bắt đầu tới tay khách hàng. Hiện nay, không khó để bắt gặp những chiếc ô tô điện mini của thương hiệu Việt với đa dạng phong cách trang trí khác nhau xuất hiện trên đường.

“Các bạn trẻ tuổi sở hữu VF 3 thường thích phá cách. Phần lớn họ chọn dán decal thay đổi phong cách cho xe. Nhiều chủ xe là nữ giới, họ thích trên xe của họ xuất hiện những nhân vật dễ thương như Labubu hay Baby Three”, anh Nguyễn Khắc Trung, chủ một xưởng nâng cấp xe tại TP. HCM, cho biết.

Theo vị chủ xưởng nâng cấp xe này, VF 3 là dòng xe dễ “độ”. Nhiều bạn trẻ không chỉ thay đổi tem mà còn thay cả mâm và đổi màu nội thất. Bản thân anh Nguyễn Khắc Trung cũng đang sở hữu một chiếc VF 3 được cá nhân hóa từ ngoài vào trong.

Đây cũng là lý do thông tin về cuộc thi cá nhân hóa VF 3 “Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” đã gây bão trong cộng đồng chủ xe và những người yêu thích “bé ba”. Chỉ vài ngày sau khi VinFast mở cổng đăng ký, đã có hàng loạt chủ xe đăng ký dự thi với đa dạng thiết kế đủ phong cách từ off-road hầm hố, siêu xe sang trọng đến trang trí dễ thương…

Cá nhân hóa ô tô thế nào để vừa dễ giành giải, vừa an toàn?

Trên nhiều diễn đàn, các chủ xe đangtruyền nhau “bí kíp” đểgiành giải thưởng cuộc thi. Theo thông tin từ Ban tổ chức, các bài dự thi sẽ được chấm theo 5 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí về Thiết kế và Ý tưởng chiếm tỷ trọng cao nhất, nhưng các tiêu chí về Chất liệu, Tính thực tế và Tính truyền cảm hứng của tác phẩm cũng quan trọng không kém.

Các Giám khảo sẽ chấm điểm độc lập để tìm ra chủ nhân giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng. Bên cạnh giải thưởng đặc biệt, 3 chiếc xe ấn tượng nhất mỗi miền Bắc – Trung – Nam sẽ nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao thêm 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng để vinh danh những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 650 triệu đồng.

Với các tiêu chí được đặt ra rõ ràng, nhiều chủ xe nhận định, không nhất thiết phải “độ” nhiều trang bị, nâng cấp tính năng đắt tiền trên xe mới có thể “ẵm” giải, mà tất cả các thiết kế sáng tạo, có tính truyền cảm hứng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đều có khả năng thắng cuộc.

Ngoài chia sẻ ý tưởng, nhiều bình luận cũng hướng dẫn người thi cá nhân hóa xe đảm bảo an toàn. Theo anh Nguyễn Đức Việt, người quản lý, nghiên cứu và phát triển sản phẩm của một xưởng nâng cấp xe tại Hà Nội,nhà sản xuất đã tính toán công suất các thiết bị điện trên xe nhằm đảm bảo hoạt động trong phạm vi an toàn nhất. Bởi vậy, việcthực hiện những nâng cấp liên quan đến phần này đòi hỏi kiến thức nhất định và tuân thủ đúng các thông số khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đây chính là lý do BTC cuộc thi đã đưa ra yêu cầu về tác phẩm: Tác phẩm “độ” xe không được can thiệp vào hệ thống điện, hệ thống lái, hệ thống phần mềm chính hãng, … của xe hoặc sử dụng vật liệu có thể ảnh hưởng đến an toàn của xe và người sử dụng.

Là một người có kinh nghiệm độ xe lâu năm và đã cá nhân hóa rất nhiều chiếc VF 3, anh Nguyễn Khắc Trung cũng đưa ra một số gợi ý làm đẹp xe vừa sáng tạo, vừa đảm bảoan toàn dễ thực hiện nhất. Theo đó, chủ xe có thể lựa chọn tùy biến ngoại thất bằng cách dán decal, phối lại màu sơn theo đăng ký xe, thay mâm xe đảm bảo giữ nguyên kích thước lốp... Với nội thất, chủ xe có thể bọc lại da, phối màu lại các chi tiết từ ghế, tapi cửa đến vô lăng hay bảng táp lô.

Càng gần đến 22/3, ngày diễn ra sự kiện “Ngày hội sáng tạo VF 3” – tâm điểm của cuộc thi tại đồng thời 3 thành phố Hà Nội – Đà Nẵng và TP.HCM, không khí chuẩn bị trong các cộng đồng sử dụng xe VF 3 đang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Đã có nhiều sản phẩm được các chủ xe “nhá hàng”, sẵn sàng cho ngày chung kết để chọn ra những mẫu xe sáng tạo nhất.

Ngoài các giải thưởng chính, người dự thi còn có cơ hội nhận giải thưởng trị giá 2 triệu đồng thông qua hình thức bình chọn online theo tuần trên Fanpage VinFast. Càng gửi bài dự thi sớm, người dùng càng có thêm cơ hội giành giải.



Để đăng ký dự thi, từ nay đến 15/3, chủ xe VF 3 chỉ cần để lại thông tin cá nhân, thông tin xe kèm hình ảnh minh họa và nội dung trình bày về ý tưởng sáng tạo trên chiếc xe của mình tại cổng đăng ký của VinFast.