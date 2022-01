Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, chúc tết các đồn biên phòng tuyến biên giới Tây Giang

(QNO) - Chiều qua 19.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến thăm, chúc tết các Đồn Biên phòng A Xan, Ga Ry (Tây Giang). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, chúc tết lực lượng biên phòng tuyến biên giới Tây Giang. Ảnh: A.N

Đứng chân trên địa bàn 4 xã vùng cao, biên giới của huyện Tây Giang, Đồn Biên phòng A Xan và Ga Ry quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 45km, cùng 18 mốc quốc giới dọc biên với huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào).

Đại úy Nguyễn Văn Lợi - Chính trị viên Đồn Biên phòng A Xan cho biết, năm 2021, cùng với duy trì xây dựng kiên cố 9 chốt bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19, các đồn biên phòng còn trực tiếp hướng dẫn cư dân biên giới trao đổi hàng hóa tại các chốt đảm bảo theo quy định. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh quốc gia trên địa bàn luôn được giữ vững.

Đại úy Nguyễn Văn Lợi - Chính trị viên Đồn Biên phòng A Xan báo cáo tình hình biên giới và công tác chăm lo tết cho đồng bào địa phương. Ảnh: A.N

Thời gian qua, bên cạnh thường xuyên duy trì mối quan hệ thân tộc, dòng họ hai bên biên giới, các đồn biên phòng còn kịp thời hỗ trợ 10 tấn gạo và nhu yếu phẩm trị giá 250 triệu đồng. Đồng thời cấp phát 40 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ, vận động nguồn lực tại chỗ hỗ trợ vật chất trị giá gần 20 triệu đồng cho các cụm bản giáp biên của nước bạn Lào.

Với quyết tâm không để bà con thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán, các đồn biên phòng đã trực tiếp vận động hơn 2.000 suất quà trị giá 1,2 tỷ đồng giúp đỡ nhân dân 4 xã vùng cao Tây Giang và các bản giáp biên của Lào.

Lãnh đạo tỉnh trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng tuyến biên giới Tây Giang nhân dịp năm mới 2022. Ảnh: A.N

"Mới đây, chúng tôi phối hợp tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản", vận động trao tặng 1 bếp ăn cho trẻ tại Trường Mẫu giáo liên xã A Xan - Tr’Hy và tặng 1.225 áo ấm, 6 xe đạp cho học sinh. Ngoài ra, các đơn vị còn vận động trao hàng trăm suất quà tết, gói tặng gần 500 cặp bánh chưng, tham mưu Hội LHPN tỉnh hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình thương... với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng" - Đại úy Nguyễn Văn Lợi chia sẻ.

Biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan và Ga Ry, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ với những khó khăn của các chiến sĩ làm nhiệm vụ tuyến biên giới. Đồng thời nhấn mạnh, mặc dù áp lực công việc vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vừa tham gia phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ người dân... nhưng thời gian qua các đồn biên phòng luôn phát huy vai trò, tinh thần vì nhân dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao phó.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao quà, chúc tết lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát biên giới và phòng chống dịch Covid-19 trong rừng sâu. Ảnh: A.N

Đồng chí Phan Việt Cường mong muốn thời gian tới, bên cạnh làm tròn trách nhiệm, mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng cần tiếp tục nêu gương sáng, vượt qua mọi khó khăn, hỗ trợ chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng chân trong công tác giảm nghèo, sắp xếp dân cư, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai...

Nhân dịp đón xuân Nhân Dần 2022, đồng chí Phan Việt Cường động viên, thăm hỏi và gửi lời chúc mạnh khỏe, an vui đến tất cả cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời gửi gắm niềm tin về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cùng chính quyền các địa phương giữ vững chủ quyền, đảm bảo không để dịch bệnh có nguy cơ lây lan trong cộng đồng biên giới.

Chia sẻ với các "con nuôi biên phòng", Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường mong muốn các cháu tiếp tục nỗ lực học tập, phục vụ quê hương trong tương lai. Ảnh: A.N

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao các suất quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan, Ga Ry và các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 dọc tuyến biên giới. Ngoài ra, trao quà hỗ trợ các "con nuôi biên phòng"; cùng quà tết của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp các chiến sĩ có thêm điều kiện vui xuân, đón tết.