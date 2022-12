Đồn Biên phòng A Nông phối hợp chặt chẽ trong quản lý địa bàn biên giới

(QNO) - Cuối tuần qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng A Nông (Tây Giang) tổ chức hội nghị giao ban quy chế phối hợp năm 2022 với Đảng ủy các xã Bha Lêê, A Nông, A Tiêng, Lăng.

Đảng ủy Đồn Biên phòng A Nông tổ chức giao ban quy chế phối hợp năm 2022. Ảnh: H.THÚY

Năm 2022, tình hình biên giới, an ninh chính trị, an ninh nông thôn trên địa bàn 4 xã cơ bản ổn định. Về trật tự an toàn xã hội, xảy ra 19 vụ/30 đối tượng, vi phạm chủ yếu khai thác vàng trái phép, vi phạm quy chế khu vực biên giới, gây rối trật tự công cộng, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đồn Biên phòng A Nông phối hợp đảng ủy 4 xã thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” với 23 tổ/137 người tham gia; 9 tổ/55 người tham gia tổ tự quản đường biên cột mốc; 14 tổ/82 người tham gia tổ an ninh tuần tra.

Đồn Biên phòng A Nông tổ chức tốt các hoạt động nắm tình hình nội biên, ngoại biên; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của 4 xã trong tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, nhất là phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19...