Phối hợp bảo vệ an ninh tuyến biên giới Tây Giang

(QNO) - Ngày 28.7, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ga Ry, Đảng ủy xã Ga Ry và Đảng ủy xã Ch’Ơm (Tây Giang) tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp 6 tháng đầu năm.

Đại diện các đảng ủy ký kết bổ sung quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: HỒNG ANH

Sáu tháng đầu năm, đảng ủy 3 cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc thực hiện các nội dung quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi bằng nhiều hình thức. Do đó, an ninh biên giới của 2 xã Ga Ry và Ch’Ơm luôn ổn định, chủ quyền quốc gia được giữ vững, hệ thống đường biên, mốc giới được giữ nguyên trạng. Lực lượng biên phòng và công an, dân quân 2 địa phương phối hợp duy trì đảm bảo trực ở các chốt trên tuyến biên giới, ngăn chặn hiệu quả tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép.

Các đảng ủy phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới. Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức 11 đợt tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới với 308 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia; phối hợp lực lượng địa phương bắt giữ, xử lý 3 vụ/13 đối tượng vi phạm lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới.