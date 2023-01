Phối hợp giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển

(QNO) - Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An) và Đảng ủy 5 xã, phường biên giới biển gồm Cửa Đại, Cẩm An (Hội An), Điện Dương, Điện Ngọc (Điện Bàn) và Duy Hải (Duy Xuyên) vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp năm 2022.

Đại diện Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa Đại và Đảng ủy 5 xã, phường ký ghi nhớ thực hiện quy chế phối hợp năm 2023. Ảnh: VĂN VINH

Năm 2022, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa Đại và 5 xã, phường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác biên phòng khu vực biên giới, vùng biển.

Các bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, thống nhất các chủ trương, biện pháp, kịp thời chỉ đạo thôn, khối phố và đội công tác biên phòng triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác biên phòng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng khu phố văn minh, xây dựng nông thôn mới, cũng như củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Thông qua công tác tuyên truyền đã vận động nhân dân xây dựng phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tổ tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn”.

Cạnh đó, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, vùng biển và kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương xử lý hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực như tội phạm ma túy, an ninh trật tự, giao thông đường thủy, hoạt động thủy sản... Qua đó, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng luôn được giữ vững.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp năm 2022. Ảnh: VĂN VINH

Đồn Biên phòng Cửa Đại cũng thực hiện tốt vai trò là lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển. Phối hợp các địa phương, lực lượng chức năng và tham mưu TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; xây dựng khu vực biên giới biển, nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen các cá nhân của 5 xã, phường có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp năm 2022.