Tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt - Lào

(QNO) - Ngày 10 và 11/7, Đồn Biên phòng A Xan (đóng tại Tây Giang) thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tổ chức hội đàm và tuần tra song phương với Đại đội Biên phòng 534 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào).

Đồn Biên phòng A Xan hội đàm với Đại đội Biên phòng 534. Ảnh: B.P

Tại hội đàm, hai bên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nắm và xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của nhân dân hai bên biên giới theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khuôn khổ hội đàm, hai đơn vị tiến hành tuần tra chung trên đoạn biên giới từ cột mốc 688 đến cột mốc 689. Đội tuần tra song phương đã kiểm tra đường biên giới và tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới; phát quang đường tuần tra, làm vệ sinh khu vực xung quanh cột mốc.

Đồn Biên phòng A Xan và Đại đội Biên phòng 534 tuần tra song phương. Ảnh: B.P

Kết quả tuần tra cho thấy, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng, không phát hiện bất thường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới. Đảm bảo an ninh, an toàn và quy định đối ngoại biên phòng.

Đồn Biên phòng A Xan trao 6 suất quà cho Đại đội Biên phòng 534. Ảnh: B.P