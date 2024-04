Quốc phòng - An ninh Bộ Công an phát động phong trào đọc sách năm 2024 trong Công an nhân dân (QNO) - Ngày 19/4, Bộ Công an tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách "Công an nhân dân (CAND) đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, PGS-TS. Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, nhiều năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong toàn lực lượng CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Người công an cần đọc để nắm tình hình”, đồng thời nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò của việc học tập suốt đời.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục coi trọng và quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào đọc sách, phát triển sâu rộng văn hóa đọc tại đơn vị, địa phương phù hợp với tình hình thực tế, gắn các hoạt động phát triển văn hóa đọc với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và ngành công an. Qua đó phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc tại đơn vị, địa phương, chú trọng đẩy mạnh học tập suốt đời, gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào tình hình thực tế, công an các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại thư viện, trung tâm lưu trữ và thư viện, phòng đọc của cơ quan, đơn vị và những không gian thích hợp.