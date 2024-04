Quốc phòng - An ninh Bộ Công an thu nhận hơn 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp (QNO) - Ngày 15/4, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ cho hay, đến nay Bộ Công an thu nhận hơn 86 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, phục vụ nhiệm vụ phát triển công dân số.

Bộ Công an đã thu nhận hơn 86 triệu thẻ CCCD gắn chíp trên toàn quốc. Ảnh: T.C

Thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, ngành công an đã thu nhận hơn 75,16 triệu hồ sơ định danh điện tử (tăng 680 nghìn tài khoản so với tháng 3/2024), kích hoạt hơn 53,88 triệu tài khoản (tăng 630 nghìn tài khoản so với tháng 3/2024; tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 71,68%).

Đối với 8 tiện ích trên VNeID đã công bố ngày 25/1/2024 và được người dân hưởng ứng sử dụng, trong tháng 4/2024 đã có 29,45 triệu lượt truy cập vào VNeID (tăng 153.308 lượt so với tháng 3/2024).

Trong đó, một số tiện ích có người dùng cao như: Đăng nhập cổng dịch vụ công SSO: 5,9 triệu lượt; sổ hộ khẩu điện tử: 3,27 triệu lượt; dịch vụ công thông báo lưu trú: 222.269 lượt; thông báo, phổ biến chính sách pháp luật mới cho công dân: 82.961 lượt...

Đối với 13 tiện ích mới trên VNeID dự kiến công bố cho người dân trong tháng 4/2024, ngày 12/4, Bộ Công an mời 46 công dân trải nghiệm thử các tiện ích trên VNeID. Bộ Công an đã tiếp thu kết quả đánh giá của người dân và tiếp tục điều chỉnh để đảm bảo ổn định, chính xác trước khi mở rộng toàn dân sử dụng.